ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М под Бахмутом
29 марта 2023, 09:04Читати новину українською
Источник:Воздушные силы ВСУ
Захватчики несут мощные потери на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки украинские защитники умело уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.
Таким образом, вражеские потери снова пополнились. Кстати, по состоянию на 29 марта общее количество российских потерь уже составляет 172 340 человек.
Кстати Под Бахмутом украинские воины уничтожили бомбардировщик Су-24: Генштаб подтвердил
ВСУ ликвидировали вражеский Су-24М
Как стало известно, 28 марта подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.
Произошло это около 13:30 на Бахмутском направлении.
СУ-24М – это сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик, модернизированный вариант СУ-24. Он предназначен для нанесения высокоточных прицельных ракетно-бомбовых ударов по наземным и надводным целям при любых погодных и временных условиях.
Характеристики Су-24М
- Стрелково-пушечное вооружение Су-24М полностью соответствует тому, что применялось на самолете Су-24, и включает встроенную пушку ГШ-6-23 (ГШ-6-23М) и три подвесных установки СППУ-6.
- Су-24М может являться носителем тактических ядерных зарядов.
- Вооружение самолета Су-24М включает стрелково-пушечное оружие, бомбардировочные средства поражения, неуправляемые авиационные ракеты, управляемые ракеты классов "воздух-поверхность", "воздух-РЛС" и "воздух-воздух".
Актуальные потери врага
На 29 марта российские оккупанты уже потеряли 172 340 человек живой силы. Потери в технике захватчиков:
- Танков – 3609 (+7),
- боевых бронированных машин – 6966,
- артиллерийских систем – 2659 (+6),
- РСЗО – 526 (+1),
- средства ПВО – 277,
- самолетов – 306 (+1),
- вертолетов – 291,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+4),
- крылатые ракеты – 911,
- корабли /катера – 18,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5507 (+5),
- специальная техника – 288 (+1).