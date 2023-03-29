ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М под Бахмутом

Захватчики несут мощные потери на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки украинские защитники умело уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Таким образом, вражеские потери снова пополнились. Кстати, по состоянию на 29 марта общее количество российских потерь уже составляет 172 340 человек.

Кстати Под Бахмутом украинские воины уничтожили бомбардировщик Су-24: Генштаб подтвердил

ВСУ ликвидировали вражеский Су-24М

Как стало известно, 28 марта подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Произошло это около 13:30 на Бахмутском направлении.

СУ-24М – это сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик, модернизированный вариант СУ-24. Он предназначен для нанесения высокоточных прицельных ракетно-бомбовых ударов по наземным и надводным целям при любых погодных и временных условиях.

Характеристики Су-24М

Стрелково-пушечное вооружение Су-24М полностью соответствует тому, что применялось на самолете Су-24, и включает встроенную пушку ГШ-6-23 (ГШ-6-23М) и три подвесных установки СППУ-6.

Су-24М может являться носителем тактических ядерных зарядов.

Вооружение самолета Су-24М включает стрелково-пушечное оружие, бомбардировочные средства поражения, неуправляемые авиационные ракеты, управляемые ракеты классов "воздух-поверхность", "воздух-РЛС" и "воздух-воздух".

Актуальные потери врага

На 29 марта российские оккупанты уже потеряли 172 340 человек живой силы. Потери в технике захватчиков: