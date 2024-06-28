Жирная цель для наших ПЗРК: насколько сложно сбивать российские Су-25

Украинские Силы обороны недавно сбили еще один вражеский самолет Су-25. Выполняя боевую задачу, они использовали переносной зенитно-ракетный комплекс.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что ПЗРК предназначены именно для уничтожения дозвуковых воздушных целей. Говорится о вертолетах и штурмовых самолетах, в частности Су-25.

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Работа ПЗРК

Роман Свитан отметил, что любой зенитно-ракетный комплекс может попасть в объект на дальности 3 – 4 километра. ПЗРК имеет тепловую головку самонаведения.

Работа с этим устройством занимает много времени, поэтому не всегда удается прицеливаться. Из-за этого российские вертолеты часто покидают поле зрения,

– сказал он.

По словам военного эксперта, штурмовикам Су-25 сложнее убежать от ПЗРК из-за небольшой скорости – около 600 – 700 километров в час.

Су-25 жирная цель для ПЗРК. Это хорошая работа наших военных. Они выждали нужный момент и уничтожили российский самолет. Это сложно, но возможно,

– отметил летчик-инструктор.