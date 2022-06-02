ВСУ уничтожили российскую БТГ в Херсонской области под ноль, ликвидировали сотни оккупантов, – Арестович

Алексей Арестович заявил, что Вооруженные Силы Украины уничтожили российскую батальонную тактическую группу в Херсонской области. Сотни оккупантов пошли за российским кораблем.

Соответствующее заявление советник Андрея Ермака рассказал вечером 2 мая. То есть на 99-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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В Херсонской области враг хотел наступать, но ВСУ повредили

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что враг ежедневно теряет в Украине в среднем 300 – 350 кафиров. В России плохое медицинское обеспечение, потому на фронтах убитых россиян больше, чем раненых.

В частности, на Херсонщине, как и в других районах, враг требует от солдат побед. Поэтому наши военные поймали россиян перед наступлением, когда враг находился в наиболее уязвимом положении.

"Наши влупили на 3 направлениях – три переправы организовали. Обе были успешны, хоть не без потерь", – сообщил Арестович.

Добавил также, что наши войска переправились через реку Ингулец, закрепились и создали плацдарм. После этого российское командование перебросило туда свои части, которые пошли в атаку с задачей ликвидировать плацдарм.

Так вот, при попытке противником выбивать наши войска, там разгромили сегодня (говорится о 2 мая – 24 канале) российскую батальонно-тактическую группу, мотострелков. В нуль практически,

– объяснил Арестович.

Добавил также, что кафиры потеряли:

несколько десятков единиц техники;

и не менее пары сотен убитыми только.

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Ситуация в Херсонской области: последние новости

1 июня в Минобороны Украины рассказали, что наши бойцы в Херсонской области освободили от россиян ряд населенных пунктов . Соответствующую информацию сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник. Он не назвал населенные пункты, однако пообещал детали, когда придет время.

На временно оккупированной территории области россияне заблокировали украинских операторов и интернет . Кроме того, враги ограничивают передвижение людей, проводят фильтрационные мероприятия и усугубляют гуманитарный кризис.

Кроме того, российские кафиры на Херсонщине нанимаются собирать клубнику . За 50 гривен в час враги собирают клубнику у украинцев на полях. Оккупанты сами предлагают свои услуги, ведь за неимением логистического обеспечения они пытаются хоть как-то прокормиться.

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