Российский штурм закончился потерями: ВСУ разбили колонну техники на Харьковщине

На Купянском направлении Силы обороны отбили вражеский штурм и нанесли оккупантам немалые потери. Российские военные пытались наступать в направлении Лозовой, однако в результате потеряли колонну техники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".

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ВСУ уничтожили колонну техники

На Харьковщине в третью годовщину полномасштабного вторжения враг начал наступательные действия. Так, 24 февраля вместе с пехотой и бронетехникой российские захватчики начали штурм в направлении окрестностей Лозовой.

Впрочем, украинские защитники точными ударами, в том числе и дронами, отработали по вражеской технике. Бойцы отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" совместно с гвардейцами 1-й Президентской бригады оперативного назначения "Буревій" и десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады заблаговременно обнаружили и сожгли вражескую бронетехнику.

В результате успешных действий Силам обороны удалось уничтожить вражескую колонну и нанести россиянам значительные потери. В частности, был уничтожен танк и БТР, а еще БТР – поражен. Потери врага в личном составе неизвестны.

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ВСУ успешно отбили очередное российское наступление и не допустили казни позиций. В ОСГВ "Хортица" отметили, что украинские защитники продолжают держать оборону и наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике. Кроме того, принимаются все меры для недопущения ухудшения тактического положения Сил обороны.