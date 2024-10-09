Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага. Так, военные ликвидировали реактивную систему залпового огня "Ураган" оккупантов.

Кадры уничтожения вражеской техники показали Силы обороны Юга Украины. Сейчас место проведения операции остается неизвестным.

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Украинские бойцы нанесли потери врагу

Силами обороны Юга Украины обнаружено и уничтожено вражескую РСЗО "Ураган",

– говорится в сообщении.

Военные не раскрыли детали проведения операций уничтожения российской реактивной системы залпового огня.

Украинские бойцы уничтожили российскую РСЗО "Ураган": смотреть видео

Справка. "Ураган" – реактивная система залпового огня калибра 220 миллиметров, разработана в СССР. Комплекс имеет боевую и транспортную машины, которые базируются на доработанном шасси ЗИЛ-135ЛМ. Система несет 16 реактивных снарядов массой по 280 килограммов каждый, которые способна выпустить залпом за 20 секунд.

Напомним, что в апреле наши военные из подразделения Chimera успешно поразили вражескую технику. Говорится о РСЗО "Ураган", в которую попали в Белгородской области России.