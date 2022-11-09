ВСУ уничтожили склады российских боеприпасов возле Снегиревки и Костромки: ситуация на Юге
Источник:ОК "Юг"
Ситуация на Юге остается контролируемой. Оккупанты обстреливают наши позиции и населенные пункты. Впрочем, ВСУ тоже наносят врагу немалые потери.
В частности, украинские защитники уничтожили 2 склада вражеских боеприпасов недалеко от Снигиревки и Костромки. Кстати, Снегиревка имеет важное значение в контрнаступлении ВСУ.
Важно Единственный оккупированный город Николаевщины: чем для фронта важна Снегиревка
Что происходит вокруг Снегиревки
Оккупированная Снигиревка расположена в Николаевской области. Ранее в ОК "Юг" объясняли, что город имеет важное значение для этого направления. Некоторые особенности связаны с ландшафтом, другие – с узловым сечением логистических маршрутов.
Херсонский активист Владимир Молчанов рассказывал, что там находится много складов. Город, по его словам, был ключевым пунктом для снабжения группировки, расположенной к востоку от реки Ингулец.
Более того, по информации источников 24 канала, в начале ноября подразделения российской 205-й отдельной мотострелковой бригады получили приказ постепенно отходить от Снигиревки. Прикрывать это отступление должны десантники из "элитной" 76-й дивизии, базирующейся в Пскове.
Другие потери врага
Всего ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач. Россияне потеряли 55 своих солдад, 4 танка, зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2", самоходную гаубицу "Акация", 2 миномета и 9 единиц автобронетехники.
Обстрелы оккупантов
Оккупанты обстреливали населенные пункты, прилегающие к линии разграничения, в том числе освобожденных районах. Били из артиллерии, минометов, РСЗО.
- С Черного моря россияне запустили по побережью Одесской области Х-31 – из самолета Су-30. Ее сбила ПВО.
- По Никопольскому району били из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Обстреливали Красногригорьевскую и Марганецкую общины. Повреждено несколько хозяйственных построек, но без потерь.
- Кроме того, враг 4 раза атаковал наши позиции армейской авиацией. В ответ россияне получили 11 ударов по системам противовоздушной обороны и районам сосредоточения вражеских сил и техники.