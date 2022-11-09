ВСУ уничтожили склады российских боеприпасов возле Снегиревки и Костромки: ситуация на Юге

Ситуация на Юге остается контролируемой. Оккупанты обстреливают наши позиции и населенные пункты. Впрочем, ВСУ тоже наносят врагу немалые потери.

В частности, украинские защитники уничтожили 2 склада вражеских боеприпасов недалеко от Снигиревки и Костромки. Кстати, Снегиревка имеет важное значение в контрнаступлении ВСУ.

Важно Единственный оккупированный город Николаевщины: чем для фронта важна Снегиревка

Что происходит вокруг Снегиревки

Оккупированная Снигиревка расположена в Николаевской области. Ранее в ОК "Юг" объясняли, что город имеет важное значение для этого направления. Некоторые особенности связаны с ландшафтом, другие – с узловым сечением логистических маршрутов.

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказывал, что там находится много складов. Город, по его словам, был ключевым пунктом для снабжения группировки, расположенной к востоку от реки Ингулец.

Более того, по информации источников 24 канала, в начале ноября подразделения российской 205-й отдельной мотострелковой бригады получили приказ постепенно отходить от Снигиревки. Прикрывать это отступление должны десантники из "элитной" 76-й дивизии, базирующейся в Пскове.

Другие потери врага

Всего ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач. Россияне потеряли 55 своих солдад, 4 танка, зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2", самоходную гаубицу "Акация", 2 миномета и 9 единиц автобронетехники.

Обстрелы оккупантов

Оккупанты обстреливали населенные пункты, прилегающие к линии разграничения, в том числе освобожденных районах. Били из артиллерии, минометов, РСЗО.