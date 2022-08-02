"Удар был слышен за 10 километров": новые детали об уничтожении склада с боеприпасами в Скадовске

Украинские защитники в Скадовске детонируют боеприпасы оккупантов. Так, 31 июля уничтожили еще один вражеский склад.

О взрывах в городе начали сообщать вечером того же дня. Мэр Скадовска Александр Яковлев в эфире 24 канала рассказал новые детали уничтожения вражеских составов.

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Он подтвердил, что ВСУ действительно нанесли мощный удар россиянам. И подчеркнул, что этот объект был расположен не в самом городе, а в 3 – 4 километрах от него.

Однако все было хорошо слышно и видно. Удар был такой силы, что слышали в селах в 10 километрах,

– рассказал Яковлев.

К счастью, другие постройки не пострадали. Однако точных сведений о количестве погибших российских военных пока нет.

"Но понятно, что нанесли большой вред. Пожар продолжался довольно долго", – добавил мэр города.

ВСУ уничтожили состав россиян в Скадовске

Во временно оккупированном Скадовске вечером 31 июля начались взрывы. Впоследствии официально заявили, что это был очередной прицельный удар, нанесенный Вооруженными силами Украины.

Подтверждение озвучил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По словам чиновника, сейчас россияне уже не могут использовать для переправки войск и техники Антоновский мост возле Херсона.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что также было попадание и по еще трем составам оккупантов на Юге.

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