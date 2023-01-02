Сотни оккупантов уничтожили в Макеевке: Гиркин упал в истерику, потому что "ВСУ могут повторить"

ВСУ так мощно попали по врагу в Макеевке, что на концерт в Кобзон поехали сотни оккупантов. Россияне уже понимают: это – далеко не конец.

"Хлопок" посетил оккупантов в Макеевке 1 января. Тогда воины ВСУ нанесли блестящий удар по местному училищу, где скрывались сотни российских захватчиков. 24 канал.

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Как Гиркин жалуется из-за "хлопка"

Гиркин рассказал, что объект, где располагалось целое подразделение мобиков, удалось уничтожить почти полностью. "Минуснулась" почти вся военная техника, которую оккупанты поставили вплотную к зданию.

По словам Гиркина, окончательное количество захватчиков, поехавших на концерт к Кобзону, – пока неизвестно. Счет "двухсотых" уже идет на сотни. Между тем множество оккупантов считаются пропавшими без вести.

Гиркин добавил: его уже предупредили, что такое может повториться в любой момент. В зоне поражения HIMARS еще немало захватчиков и их техники.

И – да – это не первый такой случай, – в прошлом году таких было тоже немало,

– жалуется Гиркин.

"Хлопок" в Макеевке: главное