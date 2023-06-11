Как превратить вражеский танк в металлолом: Сырский опубликовал эпический видеоурок
Источник:Александр Сырский
Каждый день наши воины уничтожают окупантов и их технику и подтверждение этому мы видим не только в утренней статистике Генштаба ВСУ, Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как наши герои уничтожают вражеский танк.
На кадрах, опубликованных генерал-полковником Александром Сырским, видна работа 14-й отдельной механизированной бригады. Наши воины точным ударом уничтожили российский танк.
Обратите внимание Потери – колоссальные: на Таврическом направлении силы врага уменьшились почти на 5 рот в сутки
Как уничтожить российский танк
Украинские военные эффективно уничтожают российскую технику с помощью дронов. Именно это один из секретов успеха, а не, например, российские методики о том, как уничтожить американские танки M1 Abrams с помощью лопаты.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ подчеркнул, что враг теряет немало техники и наши защитники и защитницы продолжают работу. Именно благодаря их усилиям статистика потерь врага пополняется каждый день.
Уничтожение российского танка: эпические кадры
Потери россиян в войне с Украиной
Если мы уже говорим о потерях, то благодаря колоссальным усилиям наших воинов с первых минут полномасштабного российского вторжения оккупационная армия на 11 июня 2023 года потеряла:
- около 215640 захватчиков;
- 3 926 танков;
- 7 631 боевую бронированную машину;
- 3736 артиллерийских систем;
- 601 реактивную систему залпового огня;
- 362 средства ПВО;
- 314 самолетов;
- 299 вертолетов;
- 3 300 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- 1183 крылатые ракеты;
- 18 кораблей и катеров;
- 6461 единицу автомобильной техники и автоцистерн;
- 509 единиц специальной техники.