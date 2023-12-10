ВСУ усиливают оборонные позиции на определенных участках фронта и это разумный шаг: анализ ISW
Источник:ISW
Украинские военные в зимний период в сложную погоду закрепляются на позициях, где не ведут контрнаступлений. Вооруженные Силы Украины такими поступками сохраняют живую силу и ресурсы для будущих наступательных действий.
Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что Владимир Зеленский еще 30 ноября 2023 года проводил в Запорожье совещание, касающееся фортификаций. Речь шла об ускорении со строительством сооружений.
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Тогда президент говорил о таких участках фронта:
- Авдеевское, Марьинское и другие направления в Донецкой области – максимум внимания;
- в Харьковской области – это Купянское направление, а также оборонная линия Купянск – Лиман и вся Харьковщина;
- Сумщина и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская область, Волынь и Херсонщина.
То есть, Украина пытается увеличить фортификационные и оборонные возможности на всем театре боевых действий. В том числе и там, где российские войска ведут наступательные операции.
Что говорят аналитики о позиции Украины
Аналитики американского Института изучения войны убеждены, что установление украинских тактических оборонных позиций вероятнее всего:
- усилит способность украинских сил защищаться от непрерывных и дорогостоящих атак России с меньшими собственными силами и/или неся меньшие потери во время обороны;
- может стать плацдармом для будущих украинских наступательных операций, где и когда украинские силы решат их возобновить.
Создание локальных оборонных позиций на участках, которые Киев не считает приоритетными для текущих или будущих контрнаступательных операций, является здравым шагом и не свидетельствует о том, что Украина отказалась от всех планов по предстоящим контрнаступлениям,
– заявили аналитики.
Они также объяснили, что российские войска, вероятно, начали наступательные операции на многих участках фронта в период сложных погодных условий осенне-зимнего сезона, пытаясь перехватить и удержать инициативу до состоявшихся в марте 2024 года президентских выборов в России.
Что еще говорят в ISW о ситуации на фронте
- В ISW заявили, что российские войска ведут наступательные действия по большей части линии фронта в Украине. В частности, россияне наступают вдоль границы Харьковской и Луганской областей, у Бахмута и в направлении Авдеевки. Оккупанты совершают непрерывные наземные атаки на западе Запорожской области.
- Аналитики Института изучения войны убеждены, что российские войска пытаются вернуть себе инициативу на поле боевых действий, по меньшей мере, с середины ноября 2023 года.
- Однако в ISW объясняют, что остается непонятным, создадут ли нынешние российские наступательные операции условия для того, чтобы российские войска смогли добиться оперативно значимых успехов в ближайшем будущем. Кстати, по данным аналитиков, российские войска не накапливают непривлеченные резервы для подготовки к более масштабным зимним операциям.