ВСУ идут вперед, оккупанты из грозных подразделений "Шторм Z" оставляют позиции: главное от Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают успешные наступательные действия вдоль линии фронта, нанося врагу потери. Россияне таким ходом событий напуганы, а потому среди солдат участились случаи дезертирства.
В вечерней сводке Генштаба ВСУ 12 июня сообщили, что оккупанты из разрекламированных вражеских подразделений "Шторм" сбегают прямо с позиций. В таких случаях россияне уничтожают сами себя – заградительные отряды в армии России действительно существуют.
Смотрите также В ЧВК "Вагнера" помогают ВСУ уничтожать российских военных: подполковник назвал кротов
На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, на временно оккупированных территориях Луганской области увеличились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях "Шторм-z" российских оккупационных войск, все чаще самовольно покидающих боевые позиции,
– говорится в сводке.
В Генштабе также сообщили о дезертирстве около 25 российских оккупантов в Мариуполе и Новоазовске из-за неофициального прекращения отпусков, обещанных оккупантам российским военным руководством.
Приземлили вертолет "Аллигатор": успехи ВСУ
- Отмечают, что авиация сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
- Нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и 3 его артиллерийских подразделения на огневых позициях.
Враг обстреливает приграничье
В Генштабе также сообщили, что в течение суток противник нанес 2 ракетных удара крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по жилым домам на Харьковщине.
Кроме того, нанес 17 авиационных ударов и совершил около 22 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Потерпела разрушение гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела Белополья Сумской области и Шевченкового в Харьковской области уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура.
Также российские террористы сбросили на город Орехов Запорожской области 3 управляемых авиабомбы, погиб один гражданский человек, разрушены частные дома.
Ситуация на фронтеВажно! Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 23 боевых столкновения.
На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из минометов и артиллерии поселки: Тимоновичи, Хотиевка Черниговской области; Середина-Буда, Сопич, Заруцкое, Горки Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Мороховец, Огурцово, Гатище, Бударки в Харьковской области.
На Купянском направлении россияне нанесли авиаудары в районах Милового и Кисловки Харьковской области и Новоселовского в Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись близлежащие поселки.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ямполь, Спорное и Веселое Донецкой области. Стрелял из артиллерии по населенным пунктам.
На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Благодатное, Новомарково, Калиновка, Ивановское и другие.
На Авдеевском оккупанты наступали в направлении Авдеевки, без успеха. Били из артиллерии по Авдеевке и Северному.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все 14 вражеских атак в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районах Старомихайловки и Красногоровки.
На Шахтерском направлении враг наступал возле Благодатного. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Золотая Нива, Шахтерское, Великая Новоселка и других.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.