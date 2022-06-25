ВСУ успешно отразили все наступательные и штурмовые действия возле Покровского, Нью-Йорка и Марьинки
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты обстреливают из минометов, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты на Бахмутском направлении. Кроме того, враг пытался продвинуться в сторону Покровска, Нью-Йорка и Марьинки.
Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины от 25 июня. В ведомстве отметили, что в отдельных направлениях враг пытается сковывать наши войска, однако безрезультатно.
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Ситуация на Бахмутском направлении
Как доложили в Генштабе, оккупанты продолжают обстреливать линию фронта из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Атаки зафиксированы неподалеку от населенных пунктов:
- Константиновка,
- Покровское,
- Николаевка,
- Вершина,
- Берестово,
- Зайцево,
- Клиновое,
- Нью-Йорк,
- Владимировка,
- Ивано-Дарьевка.
Наши защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Оккупанты отошли.Напомним, утром 25 июня Генштаб докладывал, что ВСУ остановили наступление вражеской пехоты в направлении Владимировка – Покровское. В то время русские вели наступление в направлении Пилипчатино – Покровское, где фиксировали активные боевые действия. Кроме того, вблизи возле Роты – Вершины враг сумел продвинуться на один километр.
Враг пытается демонстрировать силу и скрывать падение морального духа
С целью сковывания действий наших войск, за эти сутки враг проводил демонстративные действия в направлении населенного пункта Вершина. Также противник нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 и Ми-24 неподалеку Павловки.
Впрочем, Генштаб информирует, что за демонстративными атаками скрыта деморализация личного состава. Обещанные "огромные" выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск под разными предлогами не осуществляются, а российские оккупанты продолжают нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины.
Новые потери врага
Как рассказали в Генштабе, на утро 25 июня украинские воины уже ликвидировали 34 700 оккупантов. Причем 170 из них добавили в ряды "двухсотых" за прошедшие сутки.
Россияне несут потери и в технике. Наши защитники уничтожили 1 511 единиц танков, 3 645 боевых бронированных машин, 764 артиллерийских систем, 241 РСЗО, 99 средств ПВО, 217 самолетов, 184 вертолетов, 626 БПЛА оперативно-тактического уровня, 137 крылатых ракет, 14 кораблей и катеров, 2 560 автомобильной техники и автоцистерн, а также 60 единиц специальной техники.
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