ВСУ успешно отразили все наступательные и штурмовые действия возле Покровского, Нью-Йорка и Марьинки

Российские оккупанты обстреливают из минометов, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты на Бахмутском направлении. Кроме того, враг пытался продвинуться в сторону Покровска, Нью-Йорка и Марьинки.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины от 25 июня. В ведомстве отметили, что в отдельных направлениях враг пытается сковывать наши войска, однако безрезультатно.

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Ситуация на Бахмутском направлении

Как доложили в Генштабе, оккупанты продолжают обстреливать линию фронта из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Атаки зафиксированы неподалеку от населенных пунктов:

Константиновка,

Покровское,

Николаевка,

Вершина,

Берестово,

Зайцево,

Клиновое,

Нью-Йорк,

Владимировка,

Ивано-Дарьевка.

Наши защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Оккупанты отошли.

Враг пытается демонстрировать силу и скрывать падение морального духа

, утром 25 июня Генштаб докладывал , что ВСУ остановили наступление вражеской пехоты в направлении Владимировка – Покровское. В то время русские вели наступление в направлении Пилипчатино – Покровское, где фиксировали активные боевые действия. Кроме того, вблизи возле Роты – Вершины враг сумел продвинуться на один километр.

С целью сковывания действий наших войск, за эти сутки враг проводил демонстративные действия в направлении населенного пункта Вершина. Также противник нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 и Ми-24 неподалеку Павловки.

Впрочем, Генштаб информирует, что за демонстративными атаками скрыта деморализация личного состава. Обещанные "огромные" выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск под разными предлогами не осуществляются, а российские оккупанты продолжают нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины.

Новые потери врага

Как рассказали в Генштабе, на утро 25 июня украинские воины уже ликвидировали 34 700 оккупантов. Причем 170 из них добавили в ряды "двухсотых" за прошедшие сутки.

Россияне несут потери и в технике. Наши защитники уничтожили 1 511 единиц танков, 3 645 боевых бронированных машин, 764 артиллерийских систем, 241 РСЗО, 99 средств ПВО, 217 самолетов, 184 вертолетов, 626 БПЛА оперативно-тактического уровня, 137 крылатых ракет, 14 кораблей и катеров, 2 560 автомобильной техники и автоцистерн, а также 60 единиц специальной техники.

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