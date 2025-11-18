ВСУ успешно ударили ракетами ATACMS по военным объектам в России

Украина атаковала Россию американским оружием. Так, ВСУ успешно применили тактические ракетные комплексы ATACMS для нанесения точечного удара по военным объектам на территории врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что говорят в Генштабе об атаке АTACMS на Россию?

В Генштабе назвали атаку АTACMS по России "знаковым событием", которая подчеркивает "непоколебимую преданность" Украины своей суверенности.

Несмотря на постоянные вызовы российских наступлений, украинцы остаются стойкими, демонстрируя решимость настойчиво и системно защищать свою Родину,

– написали там.

Военные также отметили, что применение дальнобойных средств поражения, в частности таких как АTACMS, будет продолжаться.

Других деталей в Генштабе не рассказали.

