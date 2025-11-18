ВСУ успешно ударили ракетами ATACMS по военным объектам в России
- ВСУ успешно применили ракеты ATACMS для удара по военным объектам в России.
- Генштаб ВСУ назвал атаку "знаковым событием" и отметил, что применение дальнобойных средств поражения будет продолжаться.
Украина атаковала Россию американским оружием. Так, ВСУ успешно применили тактические ракетные комплексы ATACMS для нанесения точечного удара по военным объектам на территории врага.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Что говорят в Генштабе об атаке АTACMS на Россию?
В Генштабе назвали атаку АTACMS по России "знаковым событием", которая подчеркивает "непоколебимую преданность" Украины своей суверенности.
Несмотря на постоянные вызовы российских наступлений, украинцы остаются стойкими, демонстрируя решимость настойчиво и системно защищать свою Родину,
– написали там.
Военные также отметили, что применение дальнобойных средств поражения, в частности таких как АTACMS, будет продолжаться.
Других деталей в Генштабе не рассказали.
Взрывы в России: последние новости
Днем 18 ноября под атакой БПЛА был российский Воронеж. Российская ПВО якобы сбила по меньшей мере 6 ракет. А уже вечером росСМИ начали жаловаться на атаку беспилотников на Москву.
В этот же день украинские дроны атаковали две тепловые электростанции на оккупированной части Донецкой области, а именно Зуевскую ТЭС и Старобешевскую ТЭС.
Кроме того, Силы обороны Украины нанесли удары по Сакской ТЭЦ во временно оккупированном Крыму. Она использует природный газ и была модернизирована в 2018 – 2020 годах.