ВСУ успешно ударили по оккупантам: поражены терминал "Таманьнефтегаз" и завод "Ярославский"
- ВСУ нанесли удары по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" и нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский".
- Были также уничтожены вражеские командно-наблюдательные пункты и пункт управления БпЛА на оккупированной территории Донецкой области.
Силы обороны Украины 12 и в ночь на 13 мая нанесли удары по важным объектам россиян. Был поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз".
Об атаке ВСУ и последствиях для российских оккупантов рассказали в Генштабе.
Что известно об атаке и какие последствия для оккупантов?
В Краснодарском крае России ВСУ ударили по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз". На месте возник масштабный пожар, а масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"Таманьнефтегаз" – один из важнейших для России нефтяных терминалов, который обеспечивает горючим оккупантов. Он расположен вблизи порта Тамань на побережье Черного моря.
Кроме терминала ВСУ уничтожили и вражеские командно-наблюдательные пункты и пункт управления БпЛА на временно оккупированной территории Донецкой области.
В Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины также ударили по нефтеперерабатывающему и газоперерабатывающему заводам россиян.
- На заводе "Ярославский" враг изготавливал бензин, дизельное и реактивное топливо;
- Завод "Астраханский" – обеспечивал потребности военно-промышленного комплекса россиян. В результате ударов на месте возник пожар.
Последние новости о взрывах в России и атаках на вражеские НПЗ
В Оренбурге 12 мая произошли взрывы и задымление, местные жители сообщали об атаке беспилотников и работе систем ПВО. В аэропорту города ввели режим "Ковер", а российские власти пока не сообщили о последствиях возможных атак.
ВСУ 8 мая поразили НПЗ "Ярославский" в России, что является важным для российской армии, вызвав пожар. Кроме НПЗ, поражена нефтебаза в Луганске и другие военные объекты на временно оккупированных территориях.
Украина в третий раз атаковала НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающую станцию в Перми, расположенных более чем в 1500 километрах от границы с Украиной.