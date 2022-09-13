За сутки ВСУ установили контроль над 8 населенными пунктами Харьковской области: карта
Герои ВСУ за сутки установили контроль над 8 населенными пунктами Харьковской области. В них проживают около 15 тысяч человек.
По состоянию на 12 сентября на освобожденных территориях уже появилась украинская связь. Евгений Енин – первый заместитель министра внутренних дел – в эфире телемарафона рассказал детали о ситуации в Харьковской области, информирует 24 канал.
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За сутки ВСУ установили контроль над следующими населенными пунктами:
- Изюм;
- Бугаевка;
- Чистоводовка;
- Липчановка;
- Капитолевка;
- Левковка;
- Спеваковка;
- Каменка.
Также украинские защитники уволили следующие населенные пункты:
- Богородичное;
- Стрелечья;
- Вербовка;
- Терновая;
- Варваровка;
- Избицкое;
- Старица.
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Подробности о зачистке
На деоккупированных территориях Харьковской области идет зачистка. В частности, выявляют переодетых оккупантов. По словам Енина:
- организовали работу дополнительных блокпостов;
- усилили направление реагирования спасателей;
- привлекли резервные подразделения – говорится о более чем 1000 людях и 50 единицах техники.
Енин сообщил, что на освободившихся территориях уже зафиксировали более 40 военных преступлений.
Оккупанты делали все, чтобы скрыть преступления. Речь идет о сожжении документации, сокрытии тел, это и ряд других вещей, которые исследуют следователи со взрывотехниками,
– подчеркнул Енин.
ВСУ освободили уже почти 6 тысяч квадратных километров
Анна Маляр – заместитель министра обороны – в соцсети сообщила, что по состоянию на 12 сентября Украина освободила уже почти 6 тысяч квадратных километров своих территорий. Украинцев новость очень обрадовала. В комментариях защитникам оставили много теплых благодарных слов.
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