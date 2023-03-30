Освобождение Николаевщины близко: Кинбурнская коса находится под огневым контролем ВСУ

Россия ежедневно теряет своих солдат и ресурсы в Украине. В частности, в последние дни в Николаевской области почти не зафиксированы обстрелы населенных пунктов.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, в последние дни военные фиксировали лишь единичные обстрелы Днепровско-Бугского лимана.

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ВСУ держат Кинбурнскую косу под огневым контролем

Гуменюк заявила, что работа Сил обороны в Николаевской области достаточно результативна.

Нам удалось зачистить западную часть косы, поэтому враг опасается подтягивать подразделения,

– сообщила руководительница.

Она добавила, что захватчики переформируют свои подразделения на материковой части и пытаются там восстановить личный состав, который согласится выезжать на позиции, с которых уже никто живым не возвращается.

Гуменюк уточнила, что ВСУ пока не вернулись на территорию косы, однако они обеспечили там мощный огневой контроль, поэтому враг уже не может туда продвинуться.

По ее словам, это гораздо важнее, ведь именно с территории Кинбурнской косы враг обстреливал общины Николаевщины.

Актуальные потери врага

Заметим, что установление огневого контроля на косе – не единственные победы наших воинов. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 560 российских солдат. Всего с начала полномасштабного вторжения "вторая армия" мира потеряла в Украине уже более 170 тысяч человек.

Кроме того, оккупанты массово теряют свою технику. В частности, с 24 февраля, враг потерял:

танков – 3611;

боевых бронированных машин – 6982;

артиллерийских систем – 2683;

РСЗО – 526;

средств ПВО – 279;

самолетов – 306;

вертолетов – 291;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239;

крылатых ракет – 911;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5529;

специальной техники – 294.

Обстрелы Николаевской области: последние новости

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что враг ночью обстрелял населенные пункты области.

В 01:10 враг наносил минометные обстрелы по береговой линии Очаковской общины. К счастью, пострадавших нет. В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.