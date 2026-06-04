Первая в истории операция: ВСУ взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт

Украинские военные взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт, который оккупанты превратили в военно-логистический хаб и ключевую площадку для запусков "Шахедов".

Об этом в четверг, 4 июня, сообщил 1 Отдельный центр беспилотных систем СБС ВСУ.

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Какие результаты операции СБС?

Военные отметили, что это первая в современной истории операция такого типа, а ее цель – планомерно выжечь вражескую инфраструктуру и сделать функционирование аэродрома невозможным.

Наши операторы ударных дронов уничтожают пусковые установки, транспортные машины и ликвидируют расчеты непосредственно на взлетной полосе,

– говорится в сообщении.

Параллельно бойцы ведут охоту на мобильные огневые группы и средства ПВО оккупантов – это заставляет врага отменять вылеты.

Бойцы взяли ДАП под огневой контроль: смотрите видео

Кроме этого, дроны бьют по инженерной технике, топливных заправщиках и логистических узлах. По словам СБС, речь идет о полной деградации аэродромной экосистемы.

Результат нашей работы – ликвидированы установки "Шахедов", уничтожены строительные краны, вражеская автомобильная техника и склады имущества,

– добавили военные.

Как заявил офицер 1-го отдельного центра СБС Серафим "Фалько" Гордиенко, огневой контроль Донецкого аэропорта стал примером асимметричной операции, в которой исключительно небольшими силами были сорваны оперативно-стратегические планы противника.

По словам подразделения, теперь Донецкий аэропорт фактически превратился в ловушку для врага, а безопасного тыла для оккупантов не существует.

Силы обороны продолжают наносить потери врагу

В ночь на 3 и 4 июня Силы обороны Украины нанесли немалый ущерб российским оккупантам. В частности, военные ударили по пограничному сторожевому кораблю проекта 10410 "Светлячок". На момент атаки он находился в акватории Азовского моря.

Также под прицелом оказался район сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов вблизи Новоегоровки, что в Харьковской области и пункт управления противника в районе Очеретино в Донецкой области.

Кроме этого, украинские силы нанесли успешный удар по территории порохового завода "Эластик" в Рязанской области. После атаки на объекте разгорелся пожар, охватив территорию в более 400 квадратных метров.