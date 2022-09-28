ВСУ устроили охоту на российские C-300: Запорожье ощутило первые результаты
Вооруженные Силы Украины устроили охоту на российские системами С-300. В частности, известно о попадании в Токмаке. Там защитники уничтожили боекомплекты, а также сами С-300.
Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. Он отметил, что была информация о новой партии установок в Бердянске. Однако пока что не может подтвердить или опровергнуть этот факт.
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"После охоты и нанесенного вреда тем установкам (С-300 – 24 канал), сегодня впервые, наверное, за 2 недели Запорожье имело спокойную ночь", – отметил Сергей Лышенко.
Он добавил, что обстрелы города были ежедневными и насчитывали не менее 10 ракет. "Поэтому все же надеемся, что охота была удачной, в том числе на новоприбывшую технику", – акцентировал депутат.
Смотрите видео: депутат Запорожского областного совета о ситуации в Запорожье
Удачи на фронте в Запорожской области
По словам Сергея Лишенко, в Запорожской области один большой успех – удается сдерживать линию столкновения.
Линия фронта практически не меняется. Расширили разве что в некоторых местах "серую зону", но она стабильна,
– сообщил депутат.
"Учитывая, что все оккупанты сообщали о том, что намерены присоединить Запорожскую область целиком, то сдерживание и удержание линии фронта является лучшим доказательством – это их желание и не больше. Никаких успехов на фронте не имеют", – отметил Сергей Лышенко.
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- Оккупанты завершили проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях нашего государства. Фальсификационная избирательная комиссия заявила, что участие в голосовании в Запорожье приняли 462 109 человек.
- Российские оккупанты продолжают пытаться уничтожить населенные пункты Украины. Для этого они даже используют запретное орудие. Так, захватчики засыпали запретными фосфорными боеприпасами деревню в Запорожской области. Об этом сообщила Запорожская отдельная бригада территориальной обороны.
- Российские враги продолжают обстреливать Запорожье. Стало известно, что к утру 27 сентября оккупанты нанесли удар, в результате чего повреждения получили объекты инфраструктуры.
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