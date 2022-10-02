Хаос армии, раскол власти, надежды на мобилизацию: ISW оценил ситуацию в России после потери Лимана

Российская армия явно переживает сложные времена, попытки реанимировать ситуацию на фронте путем мобилизации являются доказательством этого. Теперь же после потери Лимана Россия чувствует очередное поражение.

Институт изучения войны (ISW) оценил ситуацию на фронте и объяснил, что означает для России потеря Лимана.

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Украинские войска освободив Лиман, что в Донецкой области, нанесли России еще одно значительное оперативное поражение,

– отметили в ISW.

Аналитики отметили, что Минобороны России объявило об отводе российских войск из Лимана на более "выгодные позиции", чтобы избежать "угрозы окружения".

Впрочем, паники и хаос России избежать не удалось.

Россияне называют потерю Лимана поражением

Российское информационное пространство таки зафиксировало поражение и российское военное командование в том, что их воинам вовремя не отправили подкрепления. Но были и те, кто успокаивал себя.

Российские комментаторы в основном выражают надежду, что частичная мобилизация создаст достаточно сил для возобновления наступательных операций и возобновления инициативы,

– говорится в сообщении.

В то же время ISW напоминают заявления чеченского лидера Рамзана Кадырова, который явно опустошен поражением в Лимане, потому что призвал Россию продолжать борьбу за "освобождение" четырех аннексированных территорий всеми доступными средствами, включая ядерное оружие малой мощности.

Освобождение Лимана: что известно

Об окружении Лимана стало известно еще 30 сентября. Однако данных было мало. В этот день Путин объявлял свою безумную речь о "присоединении" украинских территорий.

На следующий день, 1 октября, в сети появилось видео, как украинские защитники подняли государственный флаг на въезде в Лиман. Уже к вечеру военные опубликовали ролики из центра города.

В тот же день освобождение Лимана подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские защитники не только освободили из-под оккупации Лиман. Они еще и решили посетить главаря боевиков Дениса Пушилина на "приеме".

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