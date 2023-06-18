Разбитые дома, повсюду трупы оккупантов: шокирующие фото освобожденных Нескучного и Сторожевого
Украинские военные 10 июня освободили село Нескучное Донецкой области, а 11-го – Сторожевое. Однако от населенных пунктов мало что осталось.
Корреспонденты 24 Канала сделали фотографии освобожденных сел. Эти фото ошеломляют.
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Так выглядит теперь освобожденное Нескучное. 10 июня украинские военные отбросили российскую армию из этого донецкого села.
Как выглядит освобожденное Нескучное в Донецкой области / Фото 24 Канала
Каким было Нескучное до вторжения
Этот населенный пункт является частью Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области. Его площадь – 1,213 квадратных километров. До вторжения здесь жили более 600 человек.
В Нескучном все дома разрушены / Фото 24 Канала
Теперь там ни одного жителя и все дома разбиты. На улицах до сих пор лежат трупы оккупантов.
Кто освободил Нескучное
Флаг над селом Нескучное подняли бойцы 7-го отдельного батальона "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129 ОБр сил Территориальной Обороны ВСУ.
Контрнаступательная операция происходила под командованием майора Александра Грищука. По его словам, бои за населенный пункт продолжались двое суток и только после этого противник начал отступать.
Фото освобожденного Сторожевого
11 июня ВСУ освободили еще один населенный пункт – Сторожевое. После 15 месяцев оккупации село снова дома.
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Как выглядит освобожденное Сторожевое / Фото 24 Канала
Этот населенный пункт также является частью Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области. Его площадь составляет 0,973 квадратных километров.
Сторожевое освободили 11 июня / Фото 24 Канала
Освобождали населенный пункт морские пехотинцы из 35-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Как отметили в пресс-службе ОБМП, в результате зачистки села было уничтожено около полусотни оккупантов, а также четыре захватчика были взяты в плен.
Контрнаступление ВСУ продолжается: последние новости
- В британской разведке заявили, что наиболее интенсивные бои ведутся в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута. На всех этих направлениях Украина продолжает проводить наступательные операции и добилась небольших успехов.
- Раньше украинские военные также освободили Благодатное и Макаровку Донецкой области.
- В то же время пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что в последнее время на Бахмутском направлении уменьшилось количество атак. Это может быть связано с тем, что украинским защитникам удалось освободить участок размером примерно 16 квадратных километров.