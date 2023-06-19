Недалеко расположен стратегический объект: майор запаса о важности деоккупации Пятихаток

Украинские силы продолжают наступательные действия на Таврическом направлении. В результате успешного продвижения ВСУ освободили село Пятихатки в Запорожской области.

Военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, что деоккупация этого населенного пункта имеет экономическое и антитеррористическое значение.

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Все идет по плану

Он отметил, что Пятихатки расположены недалеко от Энергодара. Украинским силам очень важно зайти на территорию Запорожской АЭС, чтобы помешать россиянам совершить какое-то террористическое действие на ней – вроде того, что произошло на Каховской ГЭС.

Возможно, с военной точки зрения это и не самый важный объект. Но с экономической точки зрения – это самая мощная АЭС в Европе, и она должна работать на нашу экономику. А также это антитеррористическое действие. Мы не должны позволить врагу совершить экологическую беду на ЗАЭС,

– подчеркнул военный эксперт.

Военный эксперт объяснил значение освобождения села Пятихатки на Запорожье: смотрите видео

Гетман отметил, что нужно прислушаться именно к украинским военным руководителям, утверждающим, что украинское наступление идет по плану.

"План не сорван, все идет в соответствии с тем, как было распланировано во время подготовки контрнаступления несколько месяцев назад с учетом всех возможных вариантов", - подчеркнул Алексей Гетьман.

Что известно об увольнении Пятихаток Село расположено в Степногорской поселковой общине Васильевского района Запорожской области. С начала войны Пятихатки страдают от вражеских обстрелов. Однако Село расположено в Степногорской поселковой общине Васильевского района Запорожской области. С начала войны Пятихатки страдают от вражеских обстрелов. Однако 18 июня село было деоккупировано во время наступательных действий украинских сил. Освобождение Пятихаток должно предоставить возможность ВСУ расширить плацдарм и начать наступление на Васильевку.

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