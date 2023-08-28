Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что ошибочно связывать эти два события как причину и следствие.

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"Работино была бы освобождено в любом случае. Мы наблюдали, как расширялись фланги", – отметил Коваленко.

От чего зависит тактика боя: смотрите видео 24 Канала

Военный эксперт подчеркнул, что тактика на поле боя постоянно меняется. Однако это зависит не от решений на совещаниях, а от ситуации на фронте.

Новый этап наступления – новая тактика

Когда началось наступление Сил обороны в начале июня, тактика заключалась в разведке боем в первой линии обороны – в полосе обеспечения. После этого начался процесс подрыва и расширения плацдарма на отдельных участках полосы снабжения.

Теперь мы вышли на вторую линию обороны – начинается процесс ее прорыва с расширением плацдарма.

"Сколько раз Залужный, Буданов должны встретиться с американскими коллегами, чтобы менялась эта тактика в течение следующих месяцев? Мы понимаем, что это исключительно конспирология", – констатировал Коваленко.

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