Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що помилково пов'язувати ці дві події як причину та наслідок.

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"Роботине було б звільнене в будь-якому разі. Ми спостерігали, як розширювались фланги", – зазначив Коваленко.

Від чого залежить тактика бою: дивіться відео 24 Каналу

Військовий експерт наголосив, що тактика на полі бою постійно змінюється. Однак це залежить не від рішень на нарадах, а від ситуації на фронті.

Новий етап наступу – нова тактика

Коли розпочався наступ Сил оборони на початку червня, тактика полягала в розвідці боєм у першій лінії оборони – у смузі забезпечення. Після цього почався процес підриву та розширення плацдарму на окремих ділянках смуги забезпечення.

Тепер ми вийшли на другу лінію оборони – починається процес її прориву з розширенням плацдарму.

"Скільки разів Залужний, Буданов мають зустрітися з американськими колегами, щоб змінювалась ця тактика протягом наступних місяців? Ми розуміємо, що це виключно конспірологія", – констатував Коваленко.

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