ВСУ уже в 15 – 18 километрах от Херсона, но не стоит этому радоваться, – Арестович объяснил почему

Алексей Арестович рассказал, что Вооруженные Силы Украины находятся в менее чем 20 километрах от Херсона. Советник главы ОП объяснил, чему пока радоваться рано.

Соответствующую информацию советник главы ОП сообщил вечером 20 июня. Об этом он рассказал на 117-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте "В частности в Киеве": Арестович призвал в ближайшее время не игнорировать воздушную тревогу

Арестович прокомментировал продвижение ВСУ в направлении Херсона

В Херсонском направлении Вооруженные Силы Украины продвинулись в сторону Киселевки.

Это очень близко уже к Чернобаевке, Херсону,

– объяснил Арестович.

Также советник Андрея Ермака добавил, что активных действий там сейчас нет. Там пауза, потому что стороны начали очень быстро выдыхаться.

Арестович вспомнил, что в начале войны как ВСУ, так и враг по три недели держали боевое напряжение без попыток паузы. Сейчас же после двух – трех дней наступления – вымотаны и одни и другие.

Алексей Арестович пояснил, что сейчас в Херсонской области пауза, однако проактивная – в нашу пользу.

ВСУ в 15 – 18 километрах от Херсона

Советник главы Офиса Президента пояснил, что Вооруженные Силы Украины находятся в 15 – 18 километрах от Херсона.

Однако следует понимать, что радоваться раньше времени тоже не надо. Потому что война – это такое дело, что 18 километров можно полгода уходить. Поэтому посмотрим,

– сказал Арестович.

Добавил также, что наши продвинулись существенно на том направлении, где еще три недели назад ВСУ не было.

Алексей Арестович вспомнил, что на Востоке наступают русские, а на Юге – ВСУ. Однако проблемы Харькова связаны с наступлением на Херсон – то есть, там россияне пытаются создать аналогию.

Последние новости по ситуации на Херсонщине

Советник главы Херсонской областной военной администрации и боец Теробороны Сергей Хлань рассказал, что Вооруженные Силы Украины активно взаимодействуют с партизанами на территории Херсона. Именно благодаря этому 3 дня подряд ВСУ в координации с партизанами крушили в Новой Каховке расположение техники и боекомплекты оккупантов , которые там детонировали.

На фоне контрнаступления ВСУ кафиры из испуга хотят сделать все возможное для того, чтобы узаконить свою "власть" в Херсонской области. Потому российские захватчики залезли в Государственный архив Херсонской области и украли документацию со списками избирателей. Забрали списки волеизъявления украинцев на выборах президента Украины в 2019 году.

20 июня советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что ВСУ отбросили россиян с первой линии обороны в Херсонской области . После этого российские кафиры перебазировались на вторую и третью линии обороны.

Смотрите также – Жданов ответил, могут ли ВСУ "отрезать" Херсон от оккупантов: видео