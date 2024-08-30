ВСУ в Курской области продвинулись еще на 2 километра, –Сирский
30 августа 2024, 15:28Читати новину українською
Силы обороны продолжают ведение оборонительных операций на основных направлениях. Также на Курском направлении продолжается наступательная операция, под контроль удалось взять новые территории.
Главнокомандующий Александр Сырский сообщил во время Ставки с президентом, что за сутки наши войска продвинулись на определенных направлениях до двух километров.
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Сколько ВСУ взяли под контроль новых территорий на Курщине
В целом, по словам Сырского, украинские войска взяли в Курской области еще 5 квадратных километров территории.
Какова ситуация на других направлениях
В то же время он отметил, что ситуация на других направлениях остается сложной. Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении – враг пытается прорвать оборону наших защитников.