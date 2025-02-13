ВСУ контролируют на Курщине сотни квадратных километров: Сырский рассказал детали

Украинские защитники продолжают ведение операции в Курской области. Сейчас Силы обороны контролируют сотни квадратных километров, что кардинально ломает планы врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Сырский провел работу на Сумском направлении

Главком ВСУ сообщил, что провел работу в боевых частях на Сумском направлении. В прошлом году именно на этом участке фронта враг планировал создать "санитарную зону", чтобы развивать наступление на Харьков и Сумы.

Тогда ВСУ начали действовать на опережение и в августе 2024 года провели собственную наступательную операцию на территорию противника в Курской области. Сейчас Силы обороны продолжают удерживать врага на этом участке фронта, и даже больше – проводить новые наступательные действия.

Как сообщил Сырский, на сегодня ВСУ контролируют около 500 квадратных километров на Курщине.

Мы сломали вражеские планы. И сегодня имеем собственную зону безопасности на территории России, вдоль границы Украины, удерживаем около полтысячи квадратных километров и заставляем россиян перемещать свои наиболее боеспособные подразделения с других направлений,

– сообщил Сырский.

Генерал отметил, что во время работы в штабах имел возможность детально проанализировать оперативную обстановку на направлении, разобраться в проблемных вопросах, в частности – потребностях подразделений в личном составе, технике, боеприпасах.

Кроме того, во время работы на Сумском направлении Сырский выслушал предложения командиров, а также принял нужные решения для обеспечения наших войск необходимыми материально-техническими средствами, повышения устойчивости и эффективности обороны.

Ранее в ВСУ сообщили, что находятся в маневренной обороне и успешно отражают штурмы российской армии. Офицер 80-й ОДШБр Петр Гайдащук добавил, что противник пытается осуществлять атаки малыми штурмовыми группами. Однако Силы обороны продолжают удерживать позиции и наносят потери врагу.

Гайдащук отметил, что Курское направление является очень важным для россиян. Именно поэтому на этот участок фронта перебрасывают технику и живую силы с других участков фронта.

К слову, Владимир Зеленский готов предложить России обмен территориями, если Дональду Трампу удастся осуществить переговоры между Украиной и Россией. Президент Украины считает, что часть Курской области можно было бы обменять на украинские территории, которые сейчас контролирует враг.