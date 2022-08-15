ВСУ ликвидировали вражескую разведгруппу и отбили 8 атак россиян в Луганской области, – ОВА
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Ночь против 15 августа в Луганской области прошла неспокойно. Враг не прекращает стрелять из артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.
Как заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, 14 августа 8 вражеских атак были успешно отбиты. Разведгруппу россиян наши военные обезвредили.
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Где стрелял враг
По данным Гайдая, на линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию – с воздуха обстреляны 3 населенных пункта. Также враг выпустил 7 ракет. В течение ночи:
- 7 раз работала ствольная артиллерия врага,
- 4 раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня,
- шесть – из минометов,
- совершены 4 танковых наступления.
В то же время, 14 августа 8 вражеских атак были успешно отбиты. Разведгруппу россиян наши военные обезвредили.
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ВСУ ликвидировали вагнеровцев
Вооруженные Силы Украины удачно отработали по вражескому штабу в Попасной, где находились наемники ЧВК "Вагнер". Интересно, что корректировщиком огня был один из представителей СМИ россии. Число погибших уточняется.Любопытно! Генштаб ВСУ по состоянию на 15 августа сообщил о 43 750 ликвидированных оккупантах. Только за сутки удалось уничтожить 200 захватчиков.
На оккупированной Луганщине люди разуверяются во "власти"
Гайдай рассказал, что жители Северодонецка больше месяца назад отдали свои персональные данные в обмен на обещание восстановить жилые помещения. Впрочем, пока никто не пришел даже для обследования.
Во многих многоэтажках города пробита крыша, выбиты окна, не говоря уже об отсутствии некоторых стен. А первые капризы погоды дают о себе знать – непродолжительный летний дождь превратил жизнь горожан в катастрофу. Трудно представить, что будет осенью, через 2 недели,
– заметил глава Луганской ОВА.
Оккупанты вместо того, чтобы помочь людям, выполняют приказ об обследовании домов, непригодных для проживания. Они уже определили более 100 подлежащих сносу многоэтажек. И активно этим занимаются вместо подготовки города к зиме.
"Зачем? Чтобы потом показывать политикам из россии картинку цветущего города. Поэтому и восстанавливать ничего не будут, потому что все поврежденное просто снесут", – добавил Гайдай.
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