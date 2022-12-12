В Мелитополе взорвали базу аналитиков ФСБ: оккупанты передислоцируются

В минувшие выходные украинские военные поразили пункт базирования аналитиков ФСБ во временно оккупированном Мелитополе. Россияне не убегают, но не понимают, как действовать.

Об этом 12 декабря рассказал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ".

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"Мы видим, что их ПВО не сработала. И теперь у них паника. Они не понимают, что делать. Со вчерашнего утра перебрасывают свои военные группировки в другие места, чтобы скрыть их", – отметил Федоров.

Какие объекты уничтожили

По словам мэра, защитникам удалось попасть в 3 объекта. Захватчики создали их в окрестностях Мелитополя и в самом городе.

Как отметил Федоров, погибли десятки россиян. Приблизительно 200 врагов находятся в госпиталях. В частности, на территории оккупированного Крыма.

Уничтожили блокпост, который располагается в 20 километрах от Мелитополя. Новобогдановка является знаковым населенным пунктом, потому что там есть логистический узел россиян, через который они перевозят по железной дороге свою технику, – сообщил Федоров.

Кроме этого, мэр рассказал о таких ликвидированных вражеских объектах:

радиолокационная станция. Русские использовали его для отслеживания целей.

база аналитиков ФСБ в гостинично-ресторанном комплексе в окрестностях Мелитополя. Там часто были осетины.

Городской голова подчеркнул, что жители Мелитополя ждут освобождения. Следовательно, украинские спецслужбы знают все о передвижении россиян.

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