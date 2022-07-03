ВСУ в Мелитополе разбомбили базу оккупантов и нанесли более 30 ударов

В ночь на 3 июля Вооруженные Силы Украины вывели из строя одну из 4 военных баз оккупантов в Мелитополе. Украинские воины нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что сегодня ночь в городе напоминала ночь 24 февраля, когда россияне напали на Украину и начали оккупацию Мелитополя.

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Оккупанты пытаются найти уцелевшую технику

Федоров уже не раз рассказывал о том, что оккупанты используют мелитопольцев как живой щит и поставили в городе 4 военных базы.

Но сегодня наши Вооруженные Силы Украины сделали неспособной функционировать одну из них. В 3 ночи и в 5 утра сделано более 30 выстрелов исключительно по военной базе,

– рассказал Федоров.

По его словам, сейчас российские захватчики пытаются решить этот вопрос и вывезти какую-нибудь технику, но ничего не уцелело.

В Мелитополе горит российская база:

Мэр Мелитополя отметил, что оккупанты пытаются устроить провокации и обвинить ВСУ в обстрелах мирных районов и микрорайонов. Но этого не было – ВСУ не наносили ударов по мирным жителям.

Сейчас оккупанты пытаются сделать провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Этого не было!

– подчеркнул Иван Федоров.

Вражеские склады детонируют все утро

Местные телеграм-каналы пишут, что по состоянию на 8:20 склады до сих пор детонируют. Вражеские склады взрываются уже более 2 часов.

Тем временем в небо поднялись вертушки оккупантов. Вероятно, пытаются найти технику, которая могла остаться на аэродроме.

Ранее сообщалось, что сутра 3 июля во временно оккупированном Мелитополе люди слышали серию взрывов. Тогда сообщалось, что атаковали аэродром, где базируются оккупанты. "Прилетало" на аэродром, который местные называют "авиагородок" или "городок северный".

ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополь. Все, что могут сделать оккупанты – бежать из нашего города,

– подчеркнул городской голова.

Партизаны работают: накануне возле Мелитополя перевернулся вражеский бронепоезд

2 июля источники 24 канала в разведке сообщили, что под Мелитополем перевернулся российский бронепоезд, перевозивший вражеские боеприпасы. Бронепоезд перевернулся между Мелитополем и населенным пунктом Фруктово.

Это удачная работа украинских партизан, стабильно наводящих ужас на оккупантов в городе. Это привело к настоящей истерике в России и захватчики начали выть о теракте со стороны Украины, якобы поезд вез продовольствие.

Впоследствии мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что неподалеку от города перевернулся российский бронепоезд, который вез боеприпасы. По его данным, по состоянию на 3 июля он по-прежнему остается в таком положении.

К слову, в Мелитополе началась настоящая охота на оккупантов. По городу развесили объявления о награде в размере 10 тысяч долларов за "голову урода" – приспешника оккупантов Евгения Балицкого. Он один из самых главных гауляйтеров города.

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