Атак больше, чем возле Авдеевки: ВСУ ведут бои с россиянами в окрестностях Новомихайловки
Источник:LIGA.net
Силы обороны Украины ведут бои с россиянами на восточных окраинах поселка Новомихайловка Донецкой области.
Об этом сообщил представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. По его словам, количество вражеских атак на этом направлении часто больше, чем у Авдеевки.
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Он отметил, что оборонительная операция продолжается, бои идут в окрестностях поселка. Оккупанты длительное время применяют тактику малых штурмовых групп для захвата Новомихайловки.
Также враг наносит массированные артиллерийские и авиационные удары и применяет FPV-дроны. При этом украинские военные продолжают сдерживать оккупационную армию.
Ситуация возле Новомихайловки динамическая / Скриншот карты DeepState
Что этому предшествовало
Ранее аналитики DeepState сообщили, что россияне усилили давление на Новомихайловку и продолжают закрепляться в поселке.
Ранее Лиховий заявлял, что на Авдеевском направлении ситуация стабилизируется, однако россияне имеют "локальные успехи".
Ситуация возле Авдеевки: главное
- Под Авдеевкой ситуация остается динамичной, Силам обороны удалось уменьшить темп наступления врага.
- В последние дни военные фиксируют больше всего атак именно на Новопавловском направлении (район Марьинки).
- Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 30 раз пытался прорвать оборону украинских войск.