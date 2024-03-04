Атак больше, чем возле Авдеевки: ВСУ ведут бои с россиянами в окрестностях Новомихайловки

Силы обороны Украины ведут бои с россиянами на восточных окраинах поселка Новомихайловка Донецкой области.

Об этом сообщил представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. По его словам, количество вражеских атак на этом направлении часто больше, чем у Авдеевки.

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Он отметил, что оборонительная операция продолжается, бои идут в окрестностях поселка. Оккупанты длительное время применяют тактику малых штурмовых групп для захвата Новомихайловки.

Также враг наносит массированные артиллерийские и авиационные удары и применяет FPV-дроны. При этом украинские военные продолжают сдерживать оккупационную армию.



Ситуация возле Новомихайловки динамическая / Скриншот карты DeepState

Что этому предшествовало

Ранее аналитики DeepState сообщили, что россияне усилили давление на Новомихайловку и продолжают закрепляться в поселке.

Ранее Лиховий заявлял, что на Авдеевском направлении ситуация стабилизируется, однако россияне имеют "локальные успехи".

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