ВСУ отбили важную позицию под Бахмутом: видео победного боя
Украинские военные продолжают держать оборону в Донецкой области. Несмотря на преимущество врага в личном составе и технике, нашим бойцам удается отражать его наступления и освобождать оккупированную территорию.
Так, воины 93-й бригады "Холодный Яр" смогли вернуть утраченную позицию за селом Клещеевка.
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Победный бой
В бригаде рассказали, что ценой сверхусилий пытаются удержать клочки украинской земли под Бахмутом. Между тем враг наступает, атакуя наших бойцов FPV-дронами и ядовитыми газами.
Из-за преобладающей силы противника одна из важных позиций холодноярцев была потеряна. Впрочем, впоследствии защитники таки ее вернули.
На восходе солнца группа штурмовиков выбивает российских оккупантов стрелковым оружием и забрасывает их гранатами,
– подписали "холоднояровцы" видео, на котором зафиксировано возвращение позиции.
Возвращение позиции под Бахмутом: смотрите видео
Какая обстановка на восточном фронте
- За минувшие сутки на Краматорском направлении украинские защитники остановили 14 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клещеевки, Калиновки, Ивановского и Часового Яра Донецкой области.
- На Торецком направлении агрессор совершил 32 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области.
- На Покровском направлении наши защитники отражали 51 атаку оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Новоселовка Первая, Лозоватское, Яснобродовка, Макаровка, Калиновое, Пантелеймоновка и Уманское Донецкой области. Основные усилия враг концентрировал в районе Новоалександровки – провел там более половины своих атак.
- На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка и Парасковеевка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.