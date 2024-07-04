ВСУ отбили важную позицию под Бахмутом: видео победного боя

Украинские военные продолжают держать оборону в Донецкой области. Несмотря на преимущество врага в личном составе и технике, нашим бойцам удается отражать его наступления и освобождать оккупированную территорию.

Так, воины 93-й бригады "Холодный Яр" смогли вернуть утраченную позицию за селом Клещеевка.

Смотрите также Оккупанты атаковали Харьковскую область КАБом: есть жертва и пострадавший

Победный бой

В бригаде рассказали, что ценой сверхусилий пытаются удержать клочки украинской земли под Бахмутом. Между тем враг наступает, атакуя наших бойцов FPV-дронами и ядовитыми газами.

Из-за преобладающей силы противника одна из важных позиций холодноярцев была потеряна. Впрочем, впоследствии защитники таки ее вернули.

На восходе солнца группа штурмовиков выбивает российских оккупантов стрелковым оружием и забрасывает их гранатами,

– подписали "холоднояровцы" видео, на котором зафиксировано возвращение позиции.

Возвращение позиции под Бахмутом: смотрите видео

Какая обстановка на восточном фронте