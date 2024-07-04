Так, воїни 93-ї бригади "Холодний Яр" змогли повернути втрачену позицію за селом Кліщіївка.

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Переможний бій

У бригаді розповіли, що ціною надзусиль намагаються втримати клаптики української землі під Бахмутом. Тим часом ворог наступає, атакуючи наших бійців FPV-дронами та отруйними газами.

Через переважну силу противника одна з важливих позицій холодноярців була втрачена. Втім, згодом захисники таки її повернули.

На сході сонця група штурмовиків вибиває російських окупантів стрілецькою зброєю та закидує їх гранатами,

– підписали "холодноярівці" відео, на якому зафіксоване відбиття позиції.

Повернення позиції під Бахмутом: дивіться відео

Яка обстановка на східному фронті