Так, воїни 93-ї бригади "Холодний Яр" змогли повернути втрачену позицію за селом Кліщіївка.
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Переможний бій
У бригаді розповіли, що ціною надзусиль намагаються втримати клаптики української землі під Бахмутом. Тим часом ворог наступає, атакуючи наших бійців FPV-дронами та отруйними газами.
Через переважну силу противника одна з важливих позицій холодноярців була втрачена. Втім, згодом захисники таки її повернули.
На сході сонця група штурмовиків вибиває російських окупантів стрілецькою зброєю та закидує їх гранатами,
– підписали "холодноярівці" відео, на якому зафіксоване відбиття позиції.
Повернення позиції під Бахмутом: дивіться відео
Яка обстановка на східному фронті
- За минулу добу на Краматорському напрямку українські захисники зупинили 14 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Часового Яру Донецької області.
- На Торецькому напрямку агресор здійснив 32 атаки, зокрема, у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині.
- На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 51 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Лозуватське, Яснобродівка, Макарівка, Калинове, Пантелеймонівка і Уманське Донецької області. Основні зусилля ворог концентрував у районі Новоолександрівки – провів там понад половину своїх атак.
- На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка і Парасковіївка, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.