Я не ошибся, – Буданов отверг обвинение, что ВСУ так и не удалось войти в Крым

Кирилл Буданов прогнозировал, что ВСУ в 2023 году смогут войти в Крым. Впоследствии на него посыпались обвинения, что этого так и не произошло. На что глава ГУР МО отреагировал.

В интервью глава Главного управления разведки соответствующие обвинения отверг. Он отметил, что наши военные на временно оккупированном полуострове в 2023 году все же были.

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Глава ГУР МО обвинение отверг

Как отмечают в издании, Кирилл Буданов в 2023 году сделал прогноз, вдохновленный успешными контрнаступлениями в 2022 году. Тогда нашим военным удалось освободить значительную часть Харьковской, а также Херсонской области. И это приблизило наших защитников к полуострову Крым.

Общаясь с журналистами, Кирилл Буданов подчеркнул, что со своими прогнозами он не ошибся. Он подчеркнул, что наши военные заходили на полуостров Крым в 2023 году.

Хотя первоначальные планы предполагали несколько иное, мы выполнили свое обещание. Этим летом наши подразделения неоднократно входили в Крым,

– подчеркнул он.

Кирилл Буданов имел в виду спецназовцев ГУР МО. Они пробирались в Крым, чтобы совершать рейды на российские базы.

Буданов поделился мыслями по поводу 2024 года

По словам главы украинской разведки, 2024 год станет годом испытаний для нашего государства. В то же время следует понимать, что мы доказали: вся легенда о могуществе России – мыльный пузырь. Он, учитывая события прошлого года, отметил, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться в 2024 году.

Сказать, что все хорошо – неправда. Сказать, что катастрофа – тоже неправда,

– уточнил Буданов о контрнаступлении ВСУ.

В то же время Кирилл Буданов по поводу ситуации на фронте в 2024 году делать прогнозы отказался. Он выразил надежду, что наше государство добьется большего успеха, чем страны-агрессор.

А еще Кирилл Буданов отметил, что наши военные смогут сдерживать оккупантов. Все это потому, что Украина уже доказала, что "вся легенда о могуществе России – это мыльный пузырь".

Он также дал обещание, что в 2024 году увеличится количество тайных операций в Крыму. По словам Кирилла Буданова, ключевая цель украинских спецназовцев – логистика врага.