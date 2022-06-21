ВСУ на Востоке и Юге уничтожили более 100 оккупантов и еще полно их техники

Оккупационные войска продолжают терять в Украине военных и технику. На Востоке и Юге 20 июня украинские защитники уничтожили более ста захватчиков, а также их танки, БТРы и склады боеприпасов.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что на Херсонщине захватчики нанесли авиационный удар по позициям украинских бойцов с вертолета Ка-52. К счастью, этот обстрел прошел без потерь. В ответ наши вертолеты также атаковали скопления россиян.

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ВСУ ликвидируют россиян на Юге

Захватчики, пытаясь усилить свое влияние на украинскую оборону и контрнаступление, 20 июня применили запрещенные нормами международного гуманитарного права зажигательные боеприпасы.

Однако это не помешало защитникам нанести россиянам сокрушительные потери. В частности, украинские ракетно-артиллерийские и другие подразделения при выполнении огневых задач уничтожили:

25 кафиров,

танк Т-62

самоходную реактивную установку разминирования "Метеорит",

мощную станцию связи,

радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы,

2 единицы военной автомобильной техники,

3 склада боеприпасов.

Кроме этого, при попытке провести воздушную разведку в Николаевской области захватчики также лишились своих двух беспилотников типа "Орлан-10".

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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Защитники уничтожают кафиров и на Востоке

В оперативно-тактической группировке "Восход" рассказали, что украинские защитники также продолжают сдерживать оккупантов в районе ответственности ОТУ. За 20 июня они уничтожили:

106 захватчиков,

1 танк,

1 БТР,

2 бронетранспортера МТ-ЛБ,

2 артиллерийские системы,

5 минометов,

7 артиллерийских гусеничных тягачей АТ-Т,

2 беспилотника,

2 склада боеприпасов.

Заметьте, с начала полномасштабной войны оккупационная армия терпит катастрофические потери в Украине. По состоянию на утро 20 июня, бойцам ВСУ удалось уничтожить 33,8 тысяч вражеских солдат .

Кроме личного состава, Россия стремительно теряет технику. В частности, наши героические защитники уже испепелили:

1477 танков,

3588 боевых бронированных машин,

749 артиллерийских систем,

238 реактивных систем залпового огня,

98 средств ПВО,

216 самолетов,

181 вертолет,

601 беспилотник оперативно-тактического уровня,

130 крылатых ракет,

14 кораблей и катеров,

2527 единиц автомобильной техники и автоцистерн,

55 единиц специальной техники.

По словам украинских военных, наибольшие потери враг понес на Запорожском и Бахмутском направлениях.

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