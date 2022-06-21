ВСУ на Востоке и Юге уничтожили более 100 оккупантов и еще полно их техники
Источник:оперативное командование "Юг"
Оккупационные войска продолжают терять в Украине военных и технику. На Востоке и Юге 20 июня украинские защитники уничтожили более ста захватчиков, а также их танки, БТРы и склады боеприпасов.
В оперативном командовании "Юг" рассказали, что на Херсонщине захватчики нанесли авиационный удар по позициям украинских бойцов с вертолета Ка-52. К счастью, этот обстрел прошел без потерь. В ответ наши вертолеты также атаковали скопления россиян.
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Захватчики, пытаясь усилить свое влияние на украинскую оборону и контрнаступление, 20 июня применили запрещенные нормами международного гуманитарного права зажигательные боеприпасы.
Однако это не помешало защитникам нанести россиянам сокрушительные потери. В частности, украинские ракетно-артиллерийские и другие подразделения при выполнении огневых задач уничтожили:
- 25 кафиров,
- танк Т-62
- самоходную реактивную установку разминирования "Метеорит",
- мощную станцию связи,
- радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы,
- 2 единицы военной автомобильной техники,
- 3 склада боеприпасов.
Кроме этого, при попытке провести воздушную разведку в Николаевской области захватчики также лишились своих двух беспилотников типа "Орлан-10".
Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":
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Защитники уничтожают кафиров и на Востоке
В оперативно-тактической группировке "Восход" рассказали, что украинские защитники также продолжают сдерживать оккупантов в районе ответственности ОТУ. За 20 июня они уничтожили:
- 106 захватчиков,
- 1 танк,
- 1 БТР,
- 2 бронетранспортера МТ-ЛБ,
- 2 артиллерийские системы,
- 5 минометов,
- 7 артиллерийских гусеничных тягачей АТ-Т,
- 2 беспилотника,
- 2 склада боеприпасов.
Заметьте, с начала полномасштабной войны оккупационная армия терпит катастрофические потери в Украине. По состоянию на утро 20 июня, бойцам ВСУ удалось уничтожить 33,8 тысяч вражеских солдат .
Кроме личного состава, Россия стремительно теряет технику. В частности, наши героические защитники уже испепелили:
- 1477 танков,
- 3588 боевых бронированных машин,
- 749 артиллерийских систем,
- 238 реактивных систем залпового огня,
- 98 средств ПВО,
- 216 самолетов,
- 181 вертолет,
- 601 беспилотник оперативно-тактического уровня,
- 130 крылатых ракет,
- 14 кораблей и катеров,
- 2527 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
- 55 единиц специальной техники.
По словам украинских военных, наибольшие потери враг понес на Запорожском и Бахмутском направлениях.
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