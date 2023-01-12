ВСУ на Востоке будут бесперебойно получать оружие: Зеленский провел заседание Ставки
Источник:Владимир Зеленский
Руководство страны провело заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили боевые действия и то, как усилить защитников.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил 12 января. Он отметил, что отдельно обсудили ход боев в Бахмуте и Соледаре.
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"Отмечаю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно. Напоследок речь шла об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров", – отметил президент.
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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк для 24 Канала рассказал, что трудно посчитать все потери врага в Донецкой области. По его словам, сами россияне не учитывают это.
Но это не тысяча или две, это – 10, 15 или даже 20 тысяч (потерь оккупантов – 24 Канал) за все время наступления у Бахмута и Соледара. Они там потери не считают, – сообщил Подоляк.
Он добавил, что россияне постоянно врут о перехвате инициативы. Захватчики концентрируют большое количество войск на фронте.
Бои у Бахмута и Соледара: последние новости
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- В Maxar показали, как выглядят территории Донбасса после обстрелов. Соледар и Бахмут превратились в руины.
- Генштаб ВСУ рассказал, что оккупанты врут о захвате Соледара. Заметили, что россияне несут большие потери.