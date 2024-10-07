Стоит быть готовыми: майор запаса объяснил, почему на Днепровщине возводят фортификации

ВСУ возводят новые или достраивают инженерно-фортификационные сооружения в сторону Павлограда к Днепру. Начали распространяться различные панические настроения, что якобы таким образом украинские бойцы готовятся сдать Покровск. На самом деле это не так.

Украинская армия возводит фортификации на Днепровщине, чтобы быть готовыми к любым действиям врага. Военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман объяснил 24 Каналу, что это прописано в правилах.

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"Любая армия, даже российская, делая наступательные действия позади себя, сразу строит определенные фортификации. Это прописано в правилах, как себя должны вести вооруженные силы. Фортификации строятся не потому, что мы сдадим какие-то позиции, а для того, чтобы в любом случае быть готовыми. Не более", – подчеркнул он.

По его словам, фортификации необходимо строить. Их можно использовать различными способами. Например, во время наступательных действий ВСУ можно использовать их как определенные базы, места для хранения или обучения.

Возможно ли наступление врага за Угледаром

Как отметил Алексей Гетьман, даже российские военкоры говорят, что вряд ли оккупанты будут делать какие-то мощные наступательные действия за Угледаром в ближайшее время. Ведь им нужно привести себя в порядок после боев за этот город.

Неделю – две недели назад многие эксперты рассказывали нам, что якобы "открываются какие-то ворота", сейчас враг после Угледара может двигаться "чуть ли не до Львова". Ничего этого не произошло и вряд ли произойдет. Потому что там и дальше за Угледаром мы держим оборону,

– сказал он.

Военный эксперт призвал не распространять панические настроения и сохранять спокойствие относительно событий, которые сейчас происходят.

Напомним, 2 октября Силы обороны получили официальный приказ выйти из Угледара из-за угрозы окружения. Цель – сохранение личного состава и боевой техники, а также занятие позиций для ведения дальнейших действий.