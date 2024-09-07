ВСУ впервые применили "летающий" автомат Калашникова: показали видео его работы по врагу

Украинские инженеры из Wild Hornets впервые поставили на вооружение украинский БпЛА с автоматом Калашникова. Его уже успели применить по российской позиции.

Немецкий таблоид сообщил, что впервые этот БпЛА применили в середине августа.

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Что известно о беспилотнике с Калашниковым

Известный АК-47 установили на платформу с четырьмя винтами и подняли в воздух.

Журналисты рассказали, что беспилотником можно управлять из бункера за несколько километров. Более того, этот БпЛА самостоятельно "нажимает на курок", как только цель попадает в поле зрения.

Впервые его протестировали на фронте в середине августа. Однако запустят ли его в серийное производство – пока неизвестно. Украинские инженеры продолжают совершенствовать этот проект.

Наши военные продолжают разрабатывать Hornet Queen с автоматическим вооружением. На этот раз состоялось первое боевое применение - по позиции с российскими войсками. Это испытание показало, в каком направлении должен двигаться этот проект,

– сообщили в Wild Hornets.

Hornet Queen отработал по оккупантам с АК-47: смотрите видео

Отметим, что Hornet Queen – новейший украинский FPV-дрон. Он может поднимать до 9,5 килограммов груза. Благодаря этому на него можно устанавливать различный тип вооружения для бомбардировки. Кроме этого, его можно использовать в логистике для поставки грузов. К примеру, в трудную минуту он может доставить в нужное место необходимые боеприпасы, лекарства или провизию.