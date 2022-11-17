ВСУ вышли на рубеж на правом берегу Днепра: сколько населенных пунктов освободили

Украинские военные продолжают уничтожать врага и выбивать его с родной земли. Стало известно, что ВСУ вышли на рубеж на правом берегу Днепра. Узнайте, сколько населенных пунктов освободили.

Враг продолжает нести потери в Украине и отступать. Уже известно, что нашим защитникам и защитницам удалось выйти на рубеж на правом берегу Днепра. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает 24 канал.

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Сколько населенных пунктов уже освободили

Он отметил, что на Юге в рамках контрнаступательной операции уже удалось освободить 198 населенных пунктов. Если говорить о площади, то российских захватчиков прогнали с 5580 квадратных километров территории нашей страны.

Громов добавил, что противник после отступления с правобережной части Херсона восстанавливает свои войска и боеспособность. Подразделения, которые можно использовать в боях, оккупанты перебрасывают на другие направления. Прежде всего говорится о Донецкой области. В то же время, никто не исключает, что усилят свои группировки захватчики и на Запорожском, и на Луганском направлениях.

Сейчас враг действительно перебрасывает свои войска на определенные направления. Но мы тоже принимаем соответствующие меры,

– подчеркнул Громов.

Он добавил, что для врага чрезвычайно важно установить контроль над Донецкой областью. Так что российские бойцы делают все возможное для того, чтобы выполнить указание из Кремля.

Безопасно ли возвращаться на Херсонщину

Следует понимать, что сохраняется большая взрыво-минная опасность по всей территории Херсонской области. В частности, в самом областном центре, отметил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Алексей Сергеев.

Он добавил, что ежедневно пиротехники занимаются разминированием. В первую очередь, его проводят в объектах, критически важных для обеспечения жизнедеятельности граждан. Также наблюдаются проблемы с водоснабжением, электроэнергией и связью.

Поэтому мы рекомендуем начинать возвращение в областной центр или другие населенные пункты Херсонщины после завершения Национальной полицией, ГСЧС стабилизационных мероприятий, разминирования. После того, как это объявит руководство ОВА,

– подчеркнул Сергеев.

Заметим, что после себя в Херсонской области враги оставили руины, ведь уничтожали все, что только могли. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после своего визита в регион.

По словам главы государства, в настоящее время правоохранители занимаются сбором свидетельств о зверствах россиян. Сама же ситуация в регионе, подчеркнул Зеленский, мало чем отличается от других территорий, которые удалось вызволить из-под оккупации.

Президент подчеркнул, что увидел разрушенные дома, заправки и другие объекты. Кроме того, в области продолжают выявлять застенки, где издевались над мирным населением.

Какая сейчас ситуация в Херсонской области

Начнём со свежих новостей. Так, стало известно, что в Херсон вернулся легендарный дядя Гриша. Напомним, что во время оккупации он собирал деньги на ВСУ.

Также в Херсоне появятся пункты помощи. Кроме того, в городе запустят публичные точки Wi-Fi, чтобы жители могли поддерживать связь с родными и близкими.

А еще СБУ в Херсоне занимается отловом тех, кто считал, что "Россия здесь навсегда". Как отметил политолог Алексей Голобуцкий, помощь местных жителей позволит ускорить этот процесс.

А по этой ссылке вы сможете узнать, в какой именно помощи нуждаются люди в освобожденном Херсоне. Так что, если у вас есть возможность поддержать их – не медлите.

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