Окружали с трех сторон: Силы обороны вышли из сложного участка в Донецкой области, – DeepState
- Украинские военные вышли из окружения севернее Ровнополя Донецкой области, где их окружали с трех сторон.
- Силы 1-го батальона 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ смогли выйти без потерь, только с одним легким раненым.
Украинские защитники вышли из "кармана" севернее Ровнополя Донецкой области. Российские войска окружали наших военных с трех сторон.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект DeepState. К счастью, по словам аналитиков, все бойцы, которые были там, смогли спастись.
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Как военные вышли из окружения
Согласно обнародованной информации, воинам 1-го батальона 31-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ удалось выйти из "кармана". Известно, что они длительное время удерживали крайне тяжелый участок фронта.
Закончилась длительная эпопея по удержанию сложного участка фронта, окруженного с трех сторон. Все бойцы, которые находились на позициях смогли выйти целыми, только один легкий раненый при выходе,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что гарнизон этого участка фронта последние полтора месяца не так часто вел бои, потому что россияне решили идти по трассе и через Новополь. Впрочем, перед этим там шли жестокие битвы, даже минометные расчеты принимали стрелковый бой.
"В целом бойцы 31 ОМБр проявили стойкость и продержали значительно дольше, чем было нужно. Очередной подвиг украинской пехоты, именно на таких и держится много вещей на фронте", – резюмировали аналитики проекта.
К слову, в предыдущем обновлении сообщали, что россияне продвигаются в селах вблизи админграницы с Днепропетровской областью и в Запорожье. Они имели успехи в Каменском, Комаре, Яблоновке, Торецке и возле Запорожья.