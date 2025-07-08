Окружали с трех сторон: Силы обороны вышли из сложного участка в Донецкой области, – DeepState

Украинские защитники вышли из "кармана" севернее Ровнополя Донецкой области. Российские войска окружали наших военных с трех сторон.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект DeepState. К счастью, по словам аналитиков, все бойцы, которые были там, смогли спастись.

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Как военные вышли из окружения

Согласно обнародованной информации, воинам 1-го батальона 31-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ удалось выйти из "кармана". Известно, что они длительное время удерживали крайне тяжелый участок фронта.

Закончилась длительная эпопея по удержанию сложного участка фронта, окруженного с трех сторон. Все бойцы, которые находились на позициях смогли выйти целыми, только один легкий раненый при выходе,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что гарнизон этого участка фронта последние полтора месяца не так часто вел бои, потому что россияне решили идти по трассе и через Новополь. Впрочем, перед этим там шли жестокие битвы, даже минометные расчеты принимали стрелковый бой.

"В целом бойцы 31 ОМБр проявили стойкость и продержали значительно дольше, чем было нужно. Очередной подвиг украинской пехоты, именно на таких и держится много вещей на фронте", – резюмировали аналитики проекта.

К слову, в предыдущем обновлении сообщали, что россияне продвигаются в селах вблизи админграницы с Днепропетровской областью и в Запорожье. Они имели успехи в Каменском, Комаре, Яблоновке, Торецке и возле Запорожья.