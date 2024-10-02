ВСУ выводят подразделения из Угледара

Украинские военные официально получили распоряжение выйти из Угледара. В последние дни там шли ожесточенные бои.

Ситуация вокруг Угледара была сложной в течение нескольких недель. Украинские воины выходят из города.

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Возникла угроза окружения

Враг понес многочисленные потери в результате длительных боев, однако не оставил попыток захватить Угледар. В рамках попыток любой ценой взять город под контроль россияне смогли направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Сил обороны.

В результате действий противника возникла угроза окружения города,

– говорится в сообщении

Высшее командование предоставило разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара. Целью этого является сохранение личного состава и боевой техники, а также занятие позиций для ведения дальнейших действий.

Ранее писали, что в течение минувших суток произошло 155 боевых столкновений. По данным Deep State, противник продвинулся в Цукурино, Богоявленке и мог захватить Угледар.