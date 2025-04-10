Продолжается обмен информацией с Пекином, – в ОП прокомментировали взятие в плен 2 китайцев

О взятии в Донецкой области в плен граждан Китая, которые воевали на стороне России, стало известно 8 апреля. Президент Украины после обнародования этой информации призвал международное сообщество отреагировать на это.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что есть задокументированный публичный факт относительно количества граждан Китая, которые участвуют в агрессивной захватнической войне одной страны на территории другой, они прошли обучение в российских центрах.

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О разнице между иностранцами, которые присоединились к войне

Стоит подчеркнуть разный юридический статус иностранцев, которые приобщаются к российско-украинской войне. Как отметил Подоляк, есть иностранные граждане, которые подписывают контракты и служат в ВСУ, на территории Украины и для ее защиты от захватчицы России.

В отличие от этого любой иностранец, который подписывает контракт с российской армией, приходит на чужую территорию и присоединяется к оккупационным войскам, тем самым становясь участником преступления.

Мы также понимаем разницу между официальным присутствием страны в войне. Например, Северная Корея официально присутствует через соответствующий контингент, который направила воевать на стороне страны-агрессора,

– озвучил Подоляк.

Одновременно с этим есть российские рекрутинговые центры, которые могут рекрутировать граждан других стран, в том числе Китая, делать их наемниками и платить им деньги за участие в боевых действиях против Украины.

Что должен теперь выяснить Китай и заинтересован ли он в расследовании?

Советник главы ОПУ рассказал, что сейчас проводятся следственные действия в отношении взятых в плен иностранцев, среди них есть люди с криминальным шлейфом, которые преследуются, в том числе в Китае. Но это, по словам Подоляка, не означает, что Украина не может направить дипломатическое обращение, что и было сделано украинским МИД, чтобы Китай выяснил ряд вопросов.

"Кто те пленные, каким образом они оказались на войне против Украины, почему граждане Китая подписывают контракты с российским минобороны, как это сопоставляется с законодательством КНР. У нас идет обмен информацией с Пекином по задержанным людям", – сообщил Подоляк.

Советник председателя ОПУ отметил, что сегодня Европа шокирована тем, что увидела граждан Китая на территории Украины. Принимая во внимание то, что Китай заинтересован в существенном наращивании коммуникации с европейскими государствами, доступа к технологическим европейским рынкам, особенно на фоне экономической конфронтации с США, то вряд ли он не захочет расследовать эти случаи.

Интересы Китая гораздо шире, чем возможность поддержать определенным количеством военнослужащих российскую агрессию. Тем более, что Китай четко понимает, что это агрессия, хотя и занимает нейтральную позицию,

– подытожил Подоляк.

Напомним, что в МИД Китая заявили, что находятся во взаимодействии с украинскими коллегами, чтобы проверить информацию о том, что двое китайцев оказались в плену. Представитель министерства Цзянь отметил, что китайское правительство всегда призывает своих граждан держаться подальше от зон ведения боевых действий и избегать участия в них. В Госдепе США информацию о пленных китайцах назвали "тревожной" и отметили, что Китай – основной пособник России в войне в Украине.