Продолжается обмен информацией с Пекином, – в ОП прокомментировали взятие в плен 2 китайцев
- ВСУ взяли в плен китайцев, которые были в составе российских войск и воевали в Донецкой области.
- МИД Украины направило дипломатическое обращение к китайским коллегам для выяснения обстоятельств инцидента, а Китай сообщил о взаимодействии с Украиной для проверки этой информации.
- Советник председателя ОПУ Подоляк отметил юридическую разницу между иностранцами, которые воюют за Украину, и теми, кто присоединяется к российской армии, которая является оккупационной.
О взятии в Донецкой области в плен граждан Китая, которые воевали на стороне России, стало известно 8 апреля. Президент Украины после обнародования этой информации призвал международное сообщество отреагировать на это.
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что есть задокументированный публичный факт относительно количества граждан Китая, которые участвуют в агрессивной захватнической войне одной страны на территории другой, они прошли обучение в российских центрах.
Смотрите также Китайцы в плену ВСУ: Пекин будет молчать, но будут определенные шаги в отношении России
О разнице между иностранцами, которые присоединились к войне
Стоит подчеркнуть разный юридический статус иностранцев, которые приобщаются к российско-украинской войне. Как отметил Подоляк, есть иностранные граждане, которые подписывают контракты и служат в ВСУ, на территории Украины и для ее защиты от захватчицы России.
В отличие от этого любой иностранец, который подписывает контракт с российской армией, приходит на чужую территорию и присоединяется к оккупационным войскам, тем самым становясь участником преступления.
Мы также понимаем разницу между официальным присутствием страны в войне. Например, Северная Корея официально присутствует через соответствующий контингент, который направила воевать на стороне страны-агрессора,
– озвучил Подоляк.
Одновременно с этим есть российские рекрутинговые центры, которые могут рекрутировать граждан других стран, в том числе Китая, делать их наемниками и платить им деньги за участие в боевых действиях против Украины.
Что должен теперь выяснить Китай и заинтересован ли он в расследовании?
Советник главы ОПУ рассказал, что сейчас проводятся следственные действия в отношении взятых в плен иностранцев, среди них есть люди с криминальным шлейфом, которые преследуются, в том числе в Китае. Но это, по словам Подоляка, не означает, что Украина не может направить дипломатическое обращение, что и было сделано украинским МИД, чтобы Китай выяснил ряд вопросов.
"Кто те пленные, каким образом они оказались на войне против Украины, почему граждане Китая подписывают контракты с российским минобороны, как это сопоставляется с законодательством КНР. У нас идет обмен информацией с Пекином по задержанным людям", – сообщил Подоляк.
Советник председателя ОПУ отметил, что сегодня Европа шокирована тем, что увидела граждан Китая на территории Украины. Принимая во внимание то, что Китай заинтересован в существенном наращивании коммуникации с европейскими государствами, доступа к технологическим европейским рынкам, особенно на фоне экономической конфронтации с США, то вряд ли он не захочет расследовать эти случаи.
Интересы Китая гораздо шире, чем возможность поддержать определенным количеством военнослужащих российскую агрессию. Тем более, что Китай четко понимает, что это агрессия, хотя и занимает нейтральную позицию,
– подытожил Подоляк.
Напомним, что в МИД Китая заявили, что находятся во взаимодействии с украинскими коллегами, чтобы проверить информацию о том, что двое китайцев оказались в плену. Представитель министерства Цзянь отметил, что китайское правительство всегда призывает своих граждан держаться подальше от зон ведения боевых действий и избегать участия в них. В Госдепе США информацию о пленных китайцах назвали "тревожной" и отметили, что Китай – основной пособник России в войне в Украине.