Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в етері 24 Каналу наголосив, що є задокументований публічний факт стосовно кількості громадян Китаю, які беруть участь в агресивній загарбницькій війні однієї країни на території іншої, вони пройшли навчання в російських центрах.

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Про різницю між іноземцями, які долучилися до війни

Варто підкреслити різний юридичний статус іноземців, які долучаються до російсько-української війни. Як зауважив Подоляк, є іноземні громадяни, які підписують контракти й служать в ЗСУ, на території України й задля її захисту від загарбниці Росії.

На відміну від цього будь-який іноземець, який підписує контракт з російською армією, приходить на чужу територію і долучається до окупаційних військ, тим самим стаючи учасником злочину.

Ми також розуміємо різницю між офіційною присутністю країни у війні. Наприклад, Північна Корея офіційно наявна через відповідний контингент, який направила воювати на боці країни-агресорки,

– озвучив Подоляк.

Одночасно з цим є російські рекрутингові центри, які можуть рекрутувати громадян інших країн, в тому числі Китаю, робити їх найманцями й платити їм гроші за участь в бойових діях проти України.

Що має тепер з'ясувати Китай і чи зацікавлений у розслідуванні?

Радник голови ОПУ розповів, що нині проводяться слідчі дії стосовно взятих в полон іноземців, серед них є люди з кримінальним шлейфом, які переслідуються, в тому числі в Китаї. Але це, зі слів Подоляка, не означає, що Україна не може надіслати дипломатичне звернення, що й було зроблено українським МЗС, аби Китай з'ясував низку питань.

"Хто ті полонені, яким чином вони опинилися на війні проти України, чому громадяни Китаю підписують контракти з російським міноборони, як це зіставляється з законодавством КНР. В нас триває обмін інформацією з Пекіном щодо затриманих людей", – повідомив Подоляк.

Радник голови ОПУ наголосив, що сьогодні Європа шокована тим, що побачила громадян Китаю на території України. Беручи до уваги те, що Китай зацікавлений в суттєвому нарощуванні комунікації з європейськими державами, доступу до технологічних європейських ринків, особливо на тлі економічної конфронтації з США, то навряд чи він не хотітиме розслідувати ці випадки.

Інтереси Китаю набагато ширші, ніж можливість підтримати певною кількістю військовослужбовців російську агресію. Тим більше, що Китай чітко розуміє, що це є агресія, хоча й займає нейтральну позицію,

– підсумував Подоляк.

Нагадаємо, що в МЗС Китаю заявили, що перебувають у взаємодії з українськими колегами, аби перевірити інформацію про те, що двоє китайців опинилися у полоні. Речник міністерства Цзянь зазначив, що китайський уряд завжди закликає своїх громадян триматися якомога далі від зон ведення бойових дій та уникати участі в них. В Держдепі США інформацію про полонених китайців назвали "тривожною" і наголосили, що Китай – основний посібник Росії у війні в Україні.