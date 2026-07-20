Планировали незаметно проникнуть в тыл: ВСУ взяли в плен 64 оккупанта

Военные 225-го отдельного штурмового полка заявили о взятии в плен 64 российских оккупантов, которые планировали незаметно проникнуть в тыл украинских позиций.

Об этом говорится в сообщении 225-го ОШП.

Как военные взяли оккупантов в плен?

Бойцы полка провели зачистку от проникших групп противника в районах Тернуватого, Косовцевого, Рождественки, Верхней Терсы и Воздвижевки в Запорожской области.

По словам военных, российские оккупанты планировали искать экипажи БПЛА, собирать разведданные и устанавливать свои флаги для очередных пропагандистских роликов о "захваченных" селах.

Вместо этого россияне оказались в плену.

Результат операции – 64 российских военнопленных. 64 оккупанта пополнили обменный фонд Украины. 225-й отдельный штурмовой полк продолжает работать. Слава Украине!

– говорится в сообщении.

Военные взяли в плен 64 оккупантов: смотрите видео

К слову, капитан танкового батальона 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Ирина Голуб рассказала 24 Каналу, что в последнее время россияне все чаще сдаются в плен Силам обороны.

Также участились случаи, когда на фронт попадают молодые россияне – в возрасте до 25 лет. Основная мотивация, почему они пошли на войну, по ее словам, заключается в возможности получить деньги за подписание контрактов и решить свои проблемы.