Горит-пылает: ВСУ подорвали склад топлива россиян в Луганской области
Источник:СтратКом ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага на нашей земле. Так, защитники в очередной раз подорвали склад топлива российских оккупантов.
Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ. Таким образом, "вторая армия мира" в очередной раз понесла бешеные потери на войне в Украине.
Важно Мощные потери россиян в Голой Пристани, Горловке и Сватовом: ВСУ уничтожают склады оккупантов
ВСУ подорвали склад топлива оккупантов
Бойцы 140-го отдельного разведбатальона морской пехоты ВСУ артиллерийским ударом уничтожили российский склад горюче-смазочных материалов в Луганской области.
Речь идет о взорванных запасах топлива в селе Диброва Северодонецкого района. Населенный пункт расположен на границе Луганской и Донецкой областей между Торским и Кременной.
Как украинские военные подорвали склад топлива россиян: смотрите видео
Актуальные потери россиян
По состоянию на 8 ноября в Украине уже ликвидировано 77 170 оккупантов. Только за прошедшие сутки наши воины отминусовали еще 710 российских захватчиков.
Потери техники врага:
- танков – 2786 (+15);
- боевых бронированных машин – 5654 (+24);
- артиллерийских систем – 1791 (+9);
- РСЗО – 391 (+0);
- средств ПВО – 203 (+1);
- самолетов – 278 (+1);
- вертолетов – 260 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1476 (+4);
- крылатых ракет – 399 (+0);
- кораблей/катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4216 (+17);
- специальной техники – 159 (+2).
Напомним, что подтверждено огневое поражение района сосредоточения военной техники, а это около 20 единиц в городе Голая Пристань Херсонской области.
Также подтверждено уничтожение складов с боеприпасами оккупантов 5-6 ноября в населенных пунктах Горловка Донецкой области и Сватово в Луганской области.
На Юге нашей авиацией врагу нанесено:
- 8 ударов, из которых 2 по опорным пунктам,
- 4 по системам противовоздушной обороны,
- 2 по скоплению вражеской техники в Бериславском, Баштанском и Херсонском районах.
Достойно внимания – На Юге пылают склады оккупантов: смотрите видео