ВСУ за 48 часов отбили то, что россияне завоевывали 1,5 месяца, – Жданов о ситуации в Бахмуте

В Бахмуте ситуация очень тяжелая. Кроме того, информация оттуда появляется из неофициальных источников и, соответственно, не в полном объеме подтверждена.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, ВСУ смогли немного отодвинуть россиян благодаря подходу резервов нашей артиллерии.

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Он подчеркнул, что мы отвоевали за 48 часов то, что они отвоевывали 1,5 месяца.

Там ситуация такова, что они постоянно атакуют. Постоянно. Днем по несколько волн атак на наши позиции, несмотря на потери,

– сообщил Олег Жданов.

"Там, кстати, даже есть проблема с тем, что они не убирают убитых, а растягивают их по оврагам. Просто расчищая место для следующей атаки", – рассказал военный эксперт.

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Он добавил, что опять же по неофициальной информации, там россияне, скорее всего, применяют либо психотропные препараты, либо допинговые препараты. Они снимают у человека страх, чувство боли, а также чувство усталости.

"В таком случае они действуют, как работы, как зомби. Пока ему голову не снесут, он может двигаться и выполнять какие-то действия", – добавил Жданов.

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