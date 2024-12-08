ВСУ продвинулись на Курщине, пока россияне застряли на "дороге смерти": обзор фронта от Свитана

Аналитики ISW сообщили, что украинские Силы обороны имеют определенные успехи на Курщине. В частности, им удалось взять под контроль несколько новых населенных пунктов.

Сейчас в Курской области идут успешные бои украинских военных. Об этом в ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал полковник запаса, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, объяснив, какая их главная задача на территории врага.

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Успехи ВСУ на Курщине

Силы обороны продвинулись на запад от Суджи. Фактически речь идет о выходе к трассе на Льгов. Именно в этом районе, нашим военным, вероятнее всего, удалось взять под контроль Орловку, Марьевку, Малую Локню, Старую Сорочину и Новую Сорочину.

Россияне сейчас в основном пытаются с северо-запада перерезать основную трассу, которая питает нашу северную группировку, пытаясь выйти в районе Зеленого Пути. Но они уже не впервые попадают на "дорогу смерти". Вместе с тем наши военные дальше движутся в сторону Льгова,

– объяснил Роман Свитан.

Где расположен Льгов: смотрите на карте

По словам военного эксперта, у украинских военных есть задача взять под контроль левый берег Сейма. Это важно для того, чтобы создать определенную зону безопасности. Также одной из главных задач Сил обороны является заставить российское командование перебросить туда войска с восточного фронта в Украине.

"Такое движение мы сейчас видим. Россияне пытаются заходить со стороны Снагости, с юго-запада, то есть пытаются там двигаться благодаря перепадам высот. По Курскому направлению у нас сейчас идут успешные боевые действия", – подчеркнул полковник запаса.

Встреча Зеленского, Трампа и Макрона

В субботу, 8 декабря, в Париже состоялось открытие восстановленного Собора Парижской Богоматери. На открытие приехало около 50 мировых лидеров. Среди них был новоизбранный президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Они вместе с Эммануэлем Макроном провели трехстороннюю встречу.

Сам контакт является очень положительным. Макрон – это один из наших друзей, который организовал встречу на своей базе. Я не думаю, что там обсуждали какие-то серьезные вопросы, но сам факт встречи и уважения к Украине – это очень важно,

– отметил Свитан.

Вероятно, если бы у Трампа было негативное отношение к Украине, то такой встречи не произошло. К слову, заметим, что на трехсторонней встрече настоял именно президент Франции Эммануэль Макрон

Если же по итогам встречи таки поднимались важные темы и обсуждались определенные решения, то их, безусловно, можно будет проследить в новых заявлениях и действиях как лидера США, так и лидера Франции.

"Сейчас нужно очень скрупулезно подходить к отношениям с будущей трамповской командой. А если и налаживать определенные контакты, то только с Трампом, потому что он привык принимать решения сам", – добавил Свитан.