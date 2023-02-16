Между регулярной армией Россией и вагнеровцами – жесткая конкуренция, – Череватый

Россия бросила на Бахмутское направление вагнеровцев, которых пытается заменить регулярной армией. Между ЧВК "Вагегнера" и регулярной армией России продолжается жесткая конкуренция.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, у вагнеровцев нет своих боезапасов и они пытались, используя лоббистскими усилиями Евгений Пригожина, забирать себе лучшие боеприпасы.

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Пригожин раздражает русский генералитет и руководителей регулярной армии

"Они (вагнеровцы – 24 Канал) используют авиационную поддержку регулярных войск. К тому же и в районе Соледара, и в районе Бахмута мы видим, что добавляется много подразделений мотострелковых войск", – сказал он.

Сергей Череватый подчеркнул, что российский генералитет и руководителей подразделений регулярной армии раздражает, что Пригожин приписывает себе успехи под Бахмутом.

Однако пиар-кампания Пригожина продолжает акцентировать внимание на том, что именно он – хедлайнер этого участка фронта. Это, конечно, раздражает русский генералитет, руководителей подразделений регулярной армии. Плюс, он позволяет себе пренебрежительное отношение к ним,

– сказал спикер.

Вместе с тем Череватый считает, что противостояние вагнеровцев и регулярной армии – "это четкий маркер кризиса их государственности".

"Ведь у них воюют "штрафбаты" и "дикая дивизия" – полуавтономные, со своей отдельной пропагандой, которая не всегда идет в унисон с общероссийскими месседжами", – отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Также он сказал, что координация у вагнеровцев и регулярной армии "далека от идеальной". Причина, по словам Череватого, кроется в недоверии друг к другу, конкуренции и неприятии друг друга.

Вагнеровцы считают регулярную армию слабаками. А регулярная армия не воспринимает контингент ЧВК, как и самого Пригожина – он не военный человек, к тому же в прошлом отсидел,

– резюмировал представитель.

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