ВСУ закрепляются на рубежах на 2 направлениях и "отминусировали" вражеское средство ПВО

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

В Генштабе ВСУ отметили, что только за последние сутки там было 30 боевых столкновений. Кроме этого, Россия ударила по Украине "Шахедами".

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На рубежах каких направлений закрепляются ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях – оперативная обстановка без существенных изменений, нет признаков формирования наступательных группировок противника. Однако определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

В свою очередь на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие и нанес авиационных ударов в районах Басово, Одноробовки и Ветеринарное Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы ориентировочно 10 населенных пунктов.

На Купянском направлении – ВСУ стойко держат оборону. Россия атаковала артиллерией и минометами Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении – Россия по авиации ударила в течение суток в районах населенных пунктов Терны, Звановка, Роздоловка, Белогоровка Донецкой области. Под атакой артиллерии было более 15 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении – ВСУ под плотным огнем артиллерии противника успешно отразили атаки оккупантов в районе населенного пункта Григоровка Донецкой области. Кремль из авиации ударил по Дружбе и Торецку. От российской артиллерии пострадали более 10 населенных пунктов: Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении – ВСУ сдерживают наступление российских войск в районе Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки и с артиллерии атаковал более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении – под огнем российской артиллерии ВСУ отразили все вражеские атаки в районах Марьинки и Красногоровки. Россия нанесла авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области, обстреляла более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа.

На Шахтерское направление – Россия вела бесполезные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Отрадного, обстрелял более 10 населенных пунктов.

На Запорожском и Херсонском направлениям – враг сосредоточил усилия, чтобы не допустить дальнейшего продвижения наших войск. Из артиллерии враги атаковали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов Запорожской области; Берислав, Казацкое, Львове, Антоновка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Также Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах,

– заявили в Генштабе ВСУ.

ВСУ успешно бьют по врагу

Только за минувшие сутки авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, наши военные уничтожили 3 разведывательных дрона оперативно-тактического уровня. Также подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили: