ВСУ на Запорожье за сутки обезвредили 100 оккупантов и уничтожили 2 танка
21 апреля 2022 , 11:08Читати новину українською
Источник:Силы обороны Запорожского края
Защитники Запорожья за сутки 20 апреля ликвидировали 100 российских оккупантов. Также они уничтожили 2 вражеских танка и много другой техники.
Оккупанты продолжают наступление на направлении Гуляйполе – Покровское. Об этом сообщили на официальной странице ВСУ Запорожье 21 апреля.
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За прошедшие сутки защитники уничтожили:
- личного состава – 40 человек ликвидировано, 60 ранено;
- танков – 2 единицы;
- боевых бронированных машин – 10 единиц;
- радиолокационных станций – 1 единица;
- автомобильной техники – 6 единиц.
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