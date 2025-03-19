Мы увидели новое скопление войск на границе, – Зеленский прокомментировал операции ВСУ в России

Несмотря на заявления в СМИ о том, что Украина могла завершить операции на территории России, ВСУ остаются там и держат оборону, чтобы не допустить наступления оккупантов на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

О том, что Украина будет продолжать боевые действия в России президент Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами, передает 24 Канал.

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Находятся ли украинские военные в Белгородской области

Владимира Зеленского спросили, заходили ли ВСУ в Белгородскую область, о чем ранее сообщала российская пропаганда. Медийщики писали о боях в регионе и скоплении украинских войск. Президент не ответил на этот вопрос, но прокомментировал ход боевых действий на территории России.

Глава государства отметил, что Украина проводит операции на российских землях в первую очередь для обороны наших областей.

Мы увидели новое скопление войск на границе Сумской области. Мы видим, что они хотят сделать, они хотят делать удары по Сумской, Харьковской, Запорожской областях. Вот что мы видим. Ну так легко мы это не дадим делать,

– заявил Зеленский.

Президент Украины сказал, что украинское войско сейчас делает стратегические шаги. И чтобы не допустить захвата еще большей территории Украины, военные должны делать все возможное, пока враг находится на нашей земле.

Владимир Зеленский считает, что США должны поддержать любые шаги Украины для уменьшения российских ударов по военной и гражданской инфраструктуре Украины.

Хотя ВСУ и вышли из Суджи, операция в Курской области, которая началась 6 августа 2024 года, продолжается. Украинские войска контролируют высоты и имеют укрепленные позиции для сдерживания российских и северокорейских сил. Главнокомандующий ВСУ ранее говорил, что воины будут держать оборону в Курской области "столько, сколько это будет целесообразно и необходимо".